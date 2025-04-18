Trump yönetiminden tepki çeken 'vize' talimatı

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Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle geçen ay gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün tutukluluk hali devam ederken, yaşanan yeni gelişmede ise, New York'taki Columbia Üniversitesi'nde Filistin kökenli bir öğrencinin daha ABD vatandaşlığı için göçmenlik ofisinde işlem yaptığı sırada gözaltına alındığı bildirildi.

ABD'de Filistin'e destek veren kişilerin gözaltına alınmasına ilişkin olayların yankıları sürerken Trump yönetimi tepki çeken bir karara imza attı...

Reuters'a göre, Trump yönetimi ABD'ye yapılan vize başvurularının değerlendirilmesine ilişkin yeni bir talimat verdi.

GAZZE İLE İLGİLİ PAYLAŞIM YAPIP YAPMADIĞINA BAKILACAK

Yer verilen habere göre, Trump yönetimi tarafından, ABD'ye yapılan vize başvurularının değerlendirilmesi sırasında başvuran kişinin sosyal medya hesaplarının incelenerek Gazze ile ilgili paylaşım yapıp yapmadığına bakılmasının emredildiği bildirildi.

Söz konusu durum, ifade özgürlüğü ve gözetim endişelerini gündeme getirdi.

Ayrıca alınan karar, hak savunucuları tarafından kınanarak tepkiye yol açtı.

"USCIS, GÖÇMENLİK YARDIMI TALEPLERİNİN REDDEDİLMESİ İÇİN GEREKÇE OLARAK DEĞERLENDİRMEYE BAŞLAYACAK"

Öte yandan ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı bir kurum olan USCIS'tan da konuya ilişkin açıklama geldi.

USCIS, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), bugün yabancıların sosyal medyadaki antisemitik faaliyetlerini ve Yahudi bireylere yönelik fiziksel tacizi, göçmenlik yardımı taleplerinin reddedilmesi için gerekçe olarak değerlendirmeye başlayacak.

'VİZE KARARINDAN' KİMLER ETKİLENECEK

Açıklamada, söz konusu adımın yasal daimi ikamet statüsü için başvuranları, yabancı öğrencileri ve antisemitik faaliyetlerle bağlantılı eğitim kurumlarıyla bağlantılı olanları derhal etkileyeceği belirtildi.