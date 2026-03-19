Binyamin Netanyahu: Devrim sadece havadan yapılmaz, kara unsuru şart

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların üçüncü haftasına girilmesiyle birlikte uluslararası medya mensuplarına hitap etti.

Netanyahu sözlerine "Öncelikle şunu söylemek istiyorum, hayattayım" diyerek başladı.

TRUMP'LA AYNI FİKİRDE OLDUKLARI İDDİASI

Netanyahu konuşmasında, kendisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran rejiminin tehlikeleri konusunda tamamen aynı fikirde olduklarını belirterek, Trump'ın kendisine İran'ın nükleer silahlara sahip olmadığından emin olmaları gerektiğini söylediğini iddia etti.

"DÜNYA TRUMP'A MİNNET BORÇLU"

Ayrıca, Trump'ın Destansı Öfke Operasyonu nedeniyle uluslararası çıkarları koruduğu için dünyanın Trump'a minnettarlık borçlu olduğunu belirtti. Trump olmasaydı, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ni vurmak için kıtalararası balistik füzeler geliştireceğini iddia etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NA ALTERNATİF ROTA

Hürmüz Boğazı'na alternatif rotalar geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Netanyahu, "Petrol ve gaz borularını batı yönüne Arap Yarımadası’ndan doğrudan İsrail’deki limanlarımıza getirmeliyiz. " diyerek bunun mümkün olduğunu iddia etti.

REJİM DEĞİŞİMİ İÇİN KARA OPERASYONU SİNYALİ

İran rejiminin düşmesi için şartların olgunlaştığını öne süren İsrail Başbakanı, "Rejim düşebilir de düşmeyebilir de." diyerek, rejimin düşmemesi durumunda bile çok zayıflamış bir durumda kalacağını söyledi.

Netanyahu konuşmasının en dikkat çeken bölümü ise kara harekatı ile ilgili verdiği sinyaldeydi. Netanyahu, rejimin sadece hava saldırısı ile değişmesinin mümkün olmadığını belirterek, İran savaşında kara unsurunun rejim değişikliği için şart olduğunu öne sürdü.

Netanyahu ayrıca Orta Doğu'yu değiştirme sözünü tuttuğunu ve İsrail'in bölgede süper güç olduğunu da iddialarına ekledi.

NETANYAHU'DAN CENGİZ HAN GÖNDERMESİ

Netanyahu konuşmasının bir bölümünde Moğol İmparatorluğu Hanı Cengiz Han'dan örnek vererek, Han'ın güçlü, kudretli ve acımasız biri olduğunu iddia ederek bu yönü nedeniyle iyiliğin üstesinden gelen kötülük olduğunu öne sürdü.

Hazreti İsa'nın bu özellikleri barındırmaması nedeniyle Cengiz Han'ın Hazreti İsa'dan daha üstün olduğuna dair bir metafor kurmaya çalışan Netanyahu, bu metafor üzerinden İsrail'i aklamaya çalıştı.

Netanyahu'nun kurduğu cümlenin tam metni şu şekilde kayda geçti:

Ne yazık ki İsa Mesih'in Cengiz Han'a karşı hiçbir üstünlüğü yok. Çünkü yeterince güçlü, acımasız ve kudretliyseniz, kötülük iyiliğin üstesinden gelir.