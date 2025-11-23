Trump: Zelensky barış planını reddederse minik yüreğiyle savaşmaya devam edebilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü'ne yapacağı ziyaret öncesinde Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasını öngören 28 maddelik barış planı taslağının Ukrayna tarafından kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin bir soruya, "Barışa ulaşmak istiyoruz. Savaşı bitirmeye çalışıyoruz. Öyle ya da böyle bunu bitirmeliyiz" şeklinde yanıt verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin barış planı taslağını reddetmesi halinde ne olacağı sorusuna ise Trump, "Planı reddederse minik yüreğiyle var gücüyle savaşmaya devam edebilir" dedi.

Trump, ABD tarafından sunulan 28 maddelik Ukrayna barış planının 'kendisinin son teklifi' olup olmadığı yönündeki soruya, "Hayır" cevabını verirken amacının bir şekilde savaşı sona erdirmek olduğunun altını çizdi.

Amerikan medyasındaki haberde ABD'li yetkililerin pazar günü Cenevre'de Ukraynalı ve Avrupalı temsilcilerle bir araya gelerek planın detaylarını ele alacakları iddia edilmişti.

ABD'NİN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI'NA YÖNELİK BARIŞ PLANI

Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi Ukrayna'ya sunulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, planı istişare etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu planın nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı.

Zelensky de ABD'nin savaşa son verebilecek 'barış planı' üzerinde çalıştıklarını kaydederek ülkesinin milli çıkarlarına 'asla ihanet etmeyeceğini' söylemişti.