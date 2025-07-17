Trump'a 'kronik venöz yetmezlik teşhisi' konuldu

Seçim kampanyası boyunca yaşı ve sağlık durumu nedeniyle rakibi Joe Biden’ı hedef alan Donald Trump, bu kez kendi sağlık sorunlarıyla gündemde.

Bir süredir etkinliklerde ayak ve bacaklarındaki şişliklerle dikkat çeken Trump hakkında kamuoyunda çeşitli iddialar dolaşırken, Beyaz Saray'dan konuya ilişkin resmi açıklama yapıldı.

TRUMP'A "KRONİK VENÖZ YETMEZLİK" TEŞHİSİ

Beyaz Saray, başkan Donald Trump’a kronik venöz yetmezlik tanısı konduğunu açıkladı.

Açıklamada, bu durumun özellikle 70 yaş üzeri bireylerde sıkça görülen, yaygın ve ciddi risk taşımayan bir rahatsızlık olduğu belirtildi.

KRONİK VENÖZ YETMEZLİK NEDİR

Kronik venöz yetmezlik, bacaklardaki toplardamarların hasar görmesi sonucu kanın kalbe doğru düzgün akamaması durumudur. Normalde toplardamarlardaki kapakçıklar kanın geri kaçmasını engellerken, bu rahatsızlıkta kapakçıklar işlevini yitirir ve kan damarlarda birikir. Bu durum, bacaklarda şişlik, ağrı, kramp, varis, ciltte değişiklikler ve hatta yara (ülser) oluşumu gibi çeşitli belirtilere yol açabilir. Özellikle bacaklarda kan basıncının artması ve kan birikmesi bu semptomların temel nedenidir. Kronik venöz yetmezlik, bacak toplardamarlarının zarar görmesiyle ortaya çıkan, yaygın fakat genellikle ciddi olmayan bir sağlık sorunudur.