Trump'ın Ankara Büyükelçisi adayı: Onay için ABD Senatosu'na gönderildi

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ABD'de ikinci Trump dönemi başladı...

Bu kapsamda Donald Trump, kendi ekibini oluşturmaya devam ediyor.

SENATO ONAYINA SUNULDU

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın ABD’nin Ankara Büyükelçisi olarak aday gösterdiği Tom Barrack’ın adı onay için ABD Senatosu'na gönderildi.

Yapılan açıklamada, "Colorado'dan Thomas Barrack, ABD'nin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ANKARA BÜYÜKELÇİSİ OLACAK

Buna göre Barrack, ABD Senatosu'ndan onay olması hâlinde ABD’nin Ankara Büyükelçisi olarak göreve başlayacak.

Beyaz Saray'ın listesinde, Türkiye'nin dışında İtalya, Vatikan ve Portekiz gibi Avrupa ülkelerine atanması planlanan büyükelçi adaylarının adı da yer alıyor.

DENEYİMLİ VE MAKUL BİR İSİM OLARAK TANIMLAMIŞTI

Trump, 10 Aralık 2024 tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tom Barrack'ın Türkiye'ye bir sonraki büyükelçimiz olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Tom, 30 yıl boyunca küresel bir özel sermaye şirketini başarıyla yönetti. Hem siyaset hem de iş dünyasındaki çok çeşitli kanaat önderleri nezdinde saygı duyulan, deneyimli ve makul bir isim olarak tanınmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

EN YAKININDAKİ İSİMLERDEN BİRİSİ

Donald Trump'ın Türkiye’ye büyükelçi olarak seçtiği 77 yaşındaki Tom Barrack, müstakbel başkanın uzun süredir arkadaşı olarak biliniyor.

Colony Capital adlı gayrimenkul yatırım fonunun kurucusu ve yönetim kurulu başkanlığını yapan Tom Barrack, Trump'ın 2016’da ilk kez göreve gelişini yöneten komisyonun başkanlığını yürütmüştü.

BAE'DE YARGILANDI

Özel sermaye yöneticisi olan Barrack, daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin yasa dışı temsilcisi olarak hareket etmekle suçlanmış ve 2022 yılında hakkındaki dokuz suçlamanın tamamından beraat etmişti.

OSMANLI TORUNU

Trump'ın bağışçısı da olan Barrack, Osmanlı döneminde Lübnan'da yaşamış Hristiyan kökenli bir aileye mensup.

ANKARA AVANTAJA DÖNÜŞTÜREBİLİR

Bölgedeki dinamiklere hakim olduğu bilinen Barrack'ın, Trump ile doğrudan iletişim kurabilecek bir isim olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar yapılan bu atamanın önemli olduğunu belirtirken, Türkiye'nin bu atamayı avantaja dönüştüreceği kanısındalar.

ZENGİN BÜYÜKELÇİ ADAYI

Barrack'ın varlıkları arasında yaklaşık 200 milyon dolar değerinde Orta Doğu gayrimenkulleri ve 534 milyon dolar değerinde temerrüde düşmüş Alman emlak kredileri yer alıyor.

SENATO ONAYLAYACAK

ABD'de başkanın yaptığı büyükelçi atamalarının senato tarafından onaylanması gerekiyor.

FLAKE'İN GÖREV SÜRESİ DOLDU

ABD'nin son Ankara Büyükelçiliğini Jeff Flake yapmıştı.

Flake'in üç yıllık görev süresi 1 Eylül'de sona ermişti.