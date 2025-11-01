Trump'ın Beyaz Saray’daki Lincoln Banyosu'nu yenilemesi, ABD'yi karıştırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki “Lincoln Banyosu”nu yenilediğini sosyal medya hesabından duyurdu.

BANYONUN ESKİ HALİNİ ELEŞTİRDİ

Trump, banyonun 1940’larda Art Deco tarzı yeşil fayanslarla döşendiğini ve Lincoln dönemine hiç uygun olmadığını belirtti.

SİYAH BEYAZ MERMER VE ALTINDA DETAYLAR

Trump, banyoyu siyah-beyaz cilalı Statuary mermeriyle kaplattığını söyledi. Banyonun bazı kısımlarının altın kaplama olması dikkat çekti. Trump, mermerin Lincoln döneminde de kullanılmış olabileceğini savundu.

KAMUOYUNDA TEPKİ ÇEKTİ

Trump’ın altın tonlarındaki tuvalet paylaşımı, ABD’de eleştiri topladı. Beyaz Saray sözcüsü de değişikliği şaşırtıcı bulduğunu belirtti. Haberde, “Trump tuvaleti kendi otelleri ve kumarhanelerine benzetti” ifadeleri yer aldı.

HÜKÜMETİN KAPALI OLMASI, ELEŞTİRİLERİ ARTIRDI

Trump’ın lüks banyosunun, federal hükümetin bir aydır kapalı olduğu ve 42 milyon Amerikan vatandaşının gıda yardımlarının sona ereceği dönemde dikkat çekti.

Ekonomik kriz ve maaş alamayan milyonlarca kişi göz önünde bulundurulduğunda, altın varaklı tuvalet paylaşımı tartışma yarattı.