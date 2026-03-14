Trump'ın danışmanı David Sacks: Zafer ilan edip çekilmek için iyi bir zaman

Orta Doğu'da kaos...

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş devam ediyor.

Taraflar arasında karşılıklı saldırılar sürerken ABD Başkanı Donald Trump'ın üzerindeki baskı giderek artıyor.

Özellikle Demokratlar tarafından Kongre'yi hiçe sayarak savaş kararı alması nedeniyle Trump'a yönelik yoğun tepkiler gelirken benzer tepkiler, Beyaz Saray'ın içinden de geliyor.

Kripto para ve yapay zekadan sorumlu Beyaz Saray danışmanı David Sacks, katıldığı bir podcast'te savaşa ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ZAFER İLAN EDİP ÇEKİLMELİYİZ"

ABD ile İran arasındaki savaş üçüncü haftasına girerken Beyaz Saray danışmanı David Sacks, ABD’nin çatışmadan çekilmesi çağrısında bulundu.

Beyaz Saray danışmanı, ABD’nin 'zafer ilan edip savaştan çekilmesi' gerektiğini söyledi.

"PİYASALARIN GÖRMEK İSTEDİĞİ ŞEY BU"

ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı bitirmek için çabaladığını itiraf eden Sacks, "Bir çıkış yolu bulmaya çalışmamız gerektiğine katılıyorum. Brad ve Jamal’ın bu konudaki söylediklerine de katılıyorum. İran’ın kapasitesini büyük ölçüde zayıflattık.

Kara, deniz ve hava kuvvetleri büyük ölçüde yok edildi. Bu nedenle şimdi zafer ilan edip geri çekilmek için uygun bir zaman. Açıkçası piyasaların görmek istediği şey de bu." dedi.

"İSRAİL TAMAMEN YOK OLABİLİR"

Sacks, konuşmasında ayrıca İsrail'in savaş nedeniyle çok zorlandığını belirterek şunları söyledi:

İsrail, tarihinde hiç olmadığı kadar ağır bir darbe alıyor. Ve daha iki hafta oldu. Eğer bu savaş haftalarca veya aylarca devam ederse, İsrail tamamen yok olabilir.



Ve o zaman İsrail'in nükleer silah kullanmayı düşünerek savaşı tırmandırmasından endişe etmeniz gerekir ki bu gerçekten felaket olur."

"ORTA DOĞU PETROL ÜRETİMİNE YENİDEN BAŞLAYAMAYABİLİR"

İran'ın Körfez'e yönelik saldırıları sürerken Hürmüz Boğazı'nın açılmasının bir öneminin olmadığını ifade eden Sacks, "Hepimiz Hürmüz Boğazı'nın şu anda kapalı olduğunu görüyoruz. Ama aslında bundan daha kötü sonuçlar da var.

Eğer İranlılar vurulursa, petrol ve doğalgaz altyapıları zarar görürse, Körfez ülkelerine karşı misilleme yapacaklarını zaten söylediler.

Eğer bu olursa, Boğaz'ın yeniden açılmasının bir önemi olmayacak çünkü Orta Doğu'da petrol ve doğalgaz üretimine yeniden başlanamayacak." şeklinde konuştu.

ARA SEÇİMLERE DİKKAT ÇEKTİ

Savaş ne kadar uzarsa Trump'ın ara seçimlerde işinin o kadar zor olduğunu vurgulayan Beyaz Saray yetkilisi, şu ifadelere yer verdi:

Uzun süren savaşların popüler olmadığını anlamak için siyasi bir dahi olmaya gerek yok.



Bu durum, Cumhuriyetçilere ara seçimlerde veya bu uzun bir savaşa dönüşürse 2028'de zarar verecektir.



Neyse ki, başkanın bunu anladığını düşünüyorum. Siyasi sezgileri kusursuz.