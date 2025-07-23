Trump'ın elçisi Witkoff, Gazze'de ateşkesi görüşmek için Roma'ya gidiyor

Gazze Şeridi, İsrail ordusu tarafından hedef alınmaya devam ediliyor.

Kentte ölü sayısı 59 bini aşarken yerel halk, gıda ve suya ulaşmakta zorlanıyor.

Buna karşın İsrail ile Hamas arasında devam eden Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasında ilerleme kaydedilemiyor.

TRUMP'IN TEMSİLCİSİ ATEŞKES İÇİN ROMA'YA GİDECEK

Tarafların geri adım atmadığı konular çözüme ulaştırılamazken, ABD'li ve Katarlı yetkililerin diplomasi trafiği sürüyor. İsmi açıklanmayan ABD'li bir yetkili, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, bugün İtalya'nın başkenti Roma'ya gideceğini belirtti.

Yetkili, Witkoff'un yarın İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve üst düzey Katarlı temsilciyle Gazze Şeridi'nde ateşkesi görüşeceğini ve ateşkes için baskı yapmaya devam edeceğini aktardı.

ROMA'DA İLERLEME KAYDEDİLEMEZSE KATAR'A GEÇECEK

ABD medyasının bir ABD ve bir İsrailli kaynağa dayandırdığı haberinde, Roma'da yeterli ilerleme sağlanırsa, Witkoff'un hafta sonuna doğru Doha'ya geçerek bir anlaşma sağlamak için çalışacağı iddia edildi.

İsrail ile Hamas arasında 60 günlük Gazze ateşkesi önerisiyle ilgili görüşmeler, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda, Washington'un desteğiyle yürütülüyor.