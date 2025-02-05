Trump'ın Gazze açıklamaları İsrailli bakanları sevindirdi: 'Tanrı'ya şükürler olsun'

AA

20 Ocak'ta göreve geldiği andan beri açıklamalarıyla birçok tartışmayı da beraberinde getiren ABD Başkanı Trump, İran'a maksimum baskı politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzaladı.

İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını belirten "İran petrolünün diğer ülkelere satış hakkını engelleme hakkımızı saklı tutuyoruz" diyen Trump, Filistinlileri Gazze'den sürgün planına ilişkin de yeni bir açıklama yaptı.



İSRAİLLİ BAKANLAR MUTLU VE UMUTLU...

Trump'ın Gazze Şeridi'deki Filistinlilerin başka bir yere sürülmesi ve ABD'nin bölgeyi "devralacağı" açıklamasını, İsrailli bakanlar memnuniyetle karşıladı.



İsrailli bakanlar, Gazze konusundaki açıklamaları nedeniyle sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Trump'a övgüler düzdü.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'da çekilmiş fotoğrafına da yer verdiği paylaşımında, "Birlikte dünyayı daha yeniden harika yapacağız." yorumu yaptı.

Enerji Bakanı Elo Cohen ise sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, açıklamaları nedeniyle Trumpa'a teşekkür etti.

"İSRAİL VE ORTA DOĞU İÇİN TARİHİ BİR SABAH"

Trump'ın İran başta olmak üzere alacağı kararların Orta Doğu'nun "refaha kavuşmasını sağlayacağını" iddia eden Cohen, "İsrail devleti, Orta Doğu ve dünya için tarihi bir sabah." ifadesini kullandı.

Ulaştırma Bakanı Miri Regev ise Trump'ın kararlarıyla "dünyanın daha iyi bir yer haline geleceğini" ileri sürerek, “İki cesur lider (Trump ve Netanyahu) bir araya geldiğinde bu olur.” yorumunda bulundu.

"TANRI'YA ŞÜKÜRLER OLSUN"

Trump ve Netanyahu'ya methiye düzen Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar ise "İsrail halkı için gerçekleştirdiği bu mucize nedeniyle Tanrı’ya şükürler olsun.” cümlesine yer verdi.

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunmuştu.

Trump, Gazze'nin artık tamamen yıkılmış bir bölge olduğunu ve yaşanabilir bir yer olmadığını ifade ederek, "Bu yüzden insanların Gazze'ye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum." demişti.

Bu açıklamalara ek olarak Trump, ABD'nin "Gazze Şeridi'ni devralacağını" söylemişti.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Beyaz Saray, Trump'ın tartışmalara neden olan "Gazze temizlenmeli" açıklamasının "yanlış anlaşıldığını", konuya gerçekçi ve insani bir açıdan bakarak bu yorumu yaptığını savundu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"MEDYAYA YANLIŞ YANSITILDI..."

Witkoff, Trump'ın "Gazze temizlenmeli" ve "Filistinliler komşu ülkelere gönderilmeli" şeklindeki açıklamalarının kamuoyunda ve medyada yansıtılma biçiminin doğru olmadığını savundu.

Trump'ın olaya insani açıdan baktığını öne süren Witkoff, "Kelimenin tam anlamıyla binlerce patlamamış mühimmat ve moloz yığınlarının olduğu bir bölgede oturan bu insanlar var. Bir noktada gerçekçi bakmamız gerekiyor. Gazze'yi nasıl yeniden inşa edersiniz? Bu nasıl olur ve zaman çizelgesi nedir? 5 yıl değil, belki 10-15 yıldan bahsediyoruz." açıklamasını yaptı.

İSRAİL, 7 EKİM'DEN BU YANA 50 BİNDEN FAZLA FİLİSTİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 6 Filistinli öldü, 109 bin 378 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

828 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 393’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 828 askerinin öldüğünü duyurdu.