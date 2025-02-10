AA

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamalarda Gazze Şeridi'ni "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planını duyurmuştu.

Trump'ın Gazze planı sonrası Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, önemli değerlendirmelerde bulundu.

"TUTARLI BİR EYLEM PLANI SÖZ KONUSU İSE DETAYLARI BEKLEMEK LAZIM"

Başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulunan Peskov, "Burada tutarlı bir eylem planı söz konusu ise detayları beklemek lazım." dedi.

Peskov, Gazze'de yaklaşık 1,2 milyon Filistinlinin yaşadığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

Bu, en büyük soru. Bu insanlara Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarıyla devlet çözümü söz verildi. Burada çok soru var. Şimdilik detayları bilmiyoruz. Bu konuda biraz sabırlı olmamız lazım.

PUTİN İLE Şİ CİNPİNG ZİYARETLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Trump'ın, Putin ile Ukrayna Savaşı konusunda telefonda görüştüğüne yönelik ifadeleriyle ilgili soru üzerine Peskov, bu konuyu dün yorumladığını dile getirerek, "Böyle bir görüşmeyi ne teyit edebilirim ne de yalanlayabilirim." dedi.

Peskov, Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in karşılıklı ziyaretlerde bulunacaklarını söyledi.

NE OLMUŞTU

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump, ayrıca "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi istediğini" belirtmişti.