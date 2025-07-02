Trump'ın gözaltı tesisi: Timsahlarla çevrili! İşte Alcatraz'dan görüntüler...

ABD Başkanı Donald Trump, Florida’nın güneybatısındaki terk edilmiş bir havaalanı pistine inşa edilen Alcatraz Göçmen Gözaltı Merkezi’nin açılışına katıldı.

Yasadışı göçmenlerin tutulacağı gözaltı merkezinin açılışını yapan Trump, Alcatraz’daki incelemelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Trump, "Etrafı bataklıkla çevrili bu merkezden yalnızca sınır dışı edilerek çıkabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

OTEL MASRAFLARIYLA İNŞA EDİLDİ

Trump, Biden yönetiminin Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) fonlarıyla New York’taki otellere yerleştirilen göçmenler için 100 milyonlarca dolar harcandığını belirterek, "Biz o fonları alıp bu yapıyı kurduk. Onlar 300 dolarlık gecelik odalara insan yerleştiriyor, biz bu tesisi kurduk" dedi.

TİMSAHLARLA ÇEVRİLİ

"Beton pistin üstünde bu tesisi kurduk. Timsahlar hala burada. Doğaya zarar verilmedi" diyen Trump, "Burası korkulacak bir yer değil, ama suçlular için ideal bir caydırıcı alan" şeklinde konuştu.

‘Timsah Alcatraz’ hapishanesinde 1000'den fazla güvenlik görevlisinin çalışacağı belirtildi.

İşte Alcatraz'dan görüntüler...