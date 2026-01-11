Trump’ın Grönland planı, ABD ordusunu kızdırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiltere merkezli Daily Mail’in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığı’na (JSOC) Grönland’ın işgali için olası bir askeri operasyon planı hazırlanması talimatı verdiği öne sürüldü. Gelişme, ABD içindeki askeri çevrelerde ve uluslararası arenada tartışma yarattı.

ASKERİ YETKİLİLERDEN SERT TEPKİ

Haberde, ABD Genelkurmay Başkanları ile üst düzey askeri komutanların bu talimata karşı çıktığı ileri sürüldü. Yetkililerin, bu tür bir operasyonun hem uluslararası hukuka aykırı olacağını hem de Kongre’nin onayını alamayacağını belirterek planın uygulamaya konulmaması gerektiğini savunduğu ifade edildi.

ARKTİK STRATEJİSİ VE JEOPOLİTİK KAYGILAR

Trump’a yakın bazı isimlerin, Washington’ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik askeri operasyonunun ardından daha iddialı adımlar atılması gerektiğini düşündüğü, Grönland’ın Rusya veya Çin’den önce kontrol altına alınması gerektiği görüşünü savunduğu iddia edildi. Bu yaklaşımın, ABD’nin Arktik bölgesindeki stratejik çıkarları ve güç dengesiyle ilgili kaygılardan kaynaklandığı öne sürüldü.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI VE DANİMARKA TEPKİSİ

Trump daha önce Grönland’ın stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, Rusya veya Çin’in adayı etki alanına almasını engellemek gerektiğini söylemişti. Bu açıklamalar, Danimarka yönetimi tarafından sert bir şekilde reddedilmiş, ülkenin egemenliğine saygı duyulması gerektiği vurgulanmıştı.

ULUSLARARASI HUKUK VE NATO KAYGISI

Bölgede olası bir askeri planın uluslararası hukuk ile NATO ittifakının çerçevesi içinde ciddi sorunlara yol açabileceği değerlendirmeleri de yapılıyor. Uzmanlar, Grönland’ın Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge olduğunu ve herhangi bir askeri müdahalenin ittifak içi gerilimi artırabileceğini belirtiyor.