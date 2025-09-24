Trump’ın İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceği iddia edildi

Batı Şeria ile ilgili olay iddia...

ABD merkezli haber sitesi Politico'nun haberine göre, siteye konuşan 6 kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında, New York'ta Müslüman liderlerle yaptığı basına kapalı toplantıda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'yı ilhakına müsaade etmeyeceği konusunda güvence verdiği bilgisini paylaştı.

"BAŞKAN BU KONUDA KARARLI"

Kaynaklardan ikisi, Trump'ın bu konuda "kararlı olduğunu" ve Başkan'ın, Filistin yönetiminin idaresindeki Batı Şeria'nın "İsrail tarafından yutulmasına izin verilmeyeceği" konusunda söz verdiğini ifade etti.

Bir diğer kaynak ise Filistin'in Gazze kanadında, Hamas ile İsrail arasında bir ateşkesin ise "çok da mümkün olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

HABERDE ERDOĞAN DETAYI

Politico'nun haberinde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı akşamı Fox News kanalına verdiği röportajda görüşmeyi verimli olarak nitelendirdi ancak ayrıntı vermedi. Erdoğan ve Trump'ın perşembe günü Beyaz Saray'da tekrar görüşmesi planlanıyor." ifadelerine yer verildi.