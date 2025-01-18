Trump'ın resmi portresi gündem oldu

Haber Merkezi

2020 başkanlık seçim sonuçlarını değiştirme girişimiyle suçlanan eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletindeki Fulton Hapishanesi'ne teslim olmuştu.

Trump'ın teslimiyeti sırasında çekilen sabıka fotoğrafı, yalnızca ABD'de değil, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

Bu kare, açılan davanın hem sembolü hem de siyasi bir tartışma aracı haline gelmişti.

ELEŞTİRİLERE YANIT MI?

Donald Trump'ın yeni başkanlık dönemi için yayınlanan resmi portresinin bu sabıka fotoğrafına benzerliğiyle, kendisini eleştirenlere yanıt verdiği öne sürüldü.

İLK DÖNEMİNDEN ÇOK FARKLI

Trump'ın sert bakışları, 2017'de ilk kez başkanlık görevine geldiğinde yayınlanan ve gülümserken çekilmiş fotoğrafına da tam bir tezat oluşturuyor.

Portrede kullanılan nispeten daha soğuk ve sert ışık seçimi de Trump'ın ikinci döneminin ilkinden farklı geçeceği yorumlarına neden oldu.

Donald Trump, sabıka fotoğrafı ortaya çıktığı dönemde çok konuşulmuştu. Trump, fotoğrafının çekilmesinden sonra siyah ve Latin Amerikalı seçmenlerden daha fazla destek gördüğünü iddia etmişti.

Donald Trump, "Çektirdiğim sabıka fotoğrafı ortaya çıktığından beri, siyah ve Latin Amerikalı toplumlarından gelen destek fırladı." dedi.

TRUMP NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Donald Trump, 20 Ocak'ta gerçekleşecek yemin töreninde ikinci kez ABD başkanlığı koltuğunu devralacak.