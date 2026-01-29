Trump’ın 'sıradaki hedef Küba' mesajı, Havana’da yankılandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’nın ardından Küba’yı da hedef alan açıklamaları, Havana’da tansiyonu yükseltti. Trump’ın “Küba düşmeye çok yakın” sözleri, adada özellikle gençlerin öncülüğünde geniş katılımlı protestolara ve egemenlik vurgusunun öne çıktığı mesajlara yol açtı.

"SIRADA KÜBA VAR" ÇIKIŞI

ABD Başkanı Trump, Küba’nın Venezuela’dan aldığı petrol ve finansal desteğin kesildiğini savunarak, ülkenin zor bir sürece girdiğini ileri sürdü. Trump, Küba’nın bu koşullar altında “çok yakında çökeceğini” iddia etti. Bu açıklamalar, Havana sokaklarında öfke ve direniş duygularını yeniden canlandırdı.

MEŞALELER BEYAZ SARAY'A YANIT OLDU

Trump’ın sözlerinin ardından Küba’nın ulusal kahramanı Jose Marti’nin doğum yılı etkinlikleri, bu yıl daha güçlü bir siyasi anlam kazandı. Geleneksel Meşaleli Yürüyüş, katılımcılar tarafından ABD’ye açık bir mesaj olarak yorumlandı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de yürüyüşe bizzat katılarak, “Bize kimse ne yapacağımızı söyleyemez.” sözleriyle egemenlik vurgusu yaptı.

ENERJİ SIKINTISINA RAĞMEN DİRENİŞ MESAJI

Venezuela’dan Küba’ya yönelik petrol sevkiyatının durmasının ardından ülkede elektrik kesintileri ve yakıt kuyrukları arttı. Ancak Havana Üniversitesi öğrencileri, karanlığı yaktıkları meşalelerle aydınlatarak geri adım atmayacaklarını dile getirdi.

YÜZYILI AŞAN BİR GELENEK

Jose Marti’nin doğum yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Meşaleli Yürüyüş (Marcha de las Antorchas), her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti. Binlerce kişi, Havana Üniversitesi’nin tarihi merdivenlerinde toplanarak meşalelerini yaktı ve yürüyüşe başladı.

28 Ocak 1853’te doğan Marti’nin anısına her yıl 27 Ocak akşamı düzenlenen etkinlik, Küba’da gençliğin ve bağımsızlık mücadelesinin sembolü olarak kabul ediliyor.

MARTİ VE DEVRİMCİ MİRAS

Şair, yazar, gazeteci ve devrimci kimliğiyle tanınan Jose Marti, Küba’nın İspanyol sömürgeciliğine karşı verdiği mücadelenin simge isimleri arasında yer alıyor. “Küba’nın Apostosu” olarak anılan Marti’nin düşünceleri, Küba Devrimi’nin ideolojik temel taşlarından biri olarak görülüyor.

CASTRO'DAN BUGÜNE UZANAN YÜRÜYÜŞ

Meşaleli Yürüyüş’ün temelleri, Marti’nin doğumunun 100. yılı olan 1953’te, aralarında Fidel Castro’nun da bulunduğu üniversite öğrencileri tarafından atıldı. Batista diktatörlüğüne karşı bir protesto olarak başlayan yürüyüş, yıllar içinde anti-emperyalist duruşun ve devrimci gençliğin güçlü bir sembolüne dönüştü.

Bu yılki yürüyüşte de katılımcılar, Havana Üniversitesi’nden Fragua Martiana’ya kadar yürüyerek, hem Jose Marti’nin hem de Fidel Castro’nun mirasına sahip çıktıklarını vurguladı. Meşaleli Yürüyüş, Küba halkının bağımsızlık, egemenlik ve sosyal adalet ideallerine bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.