ABD'den Küba'nın petrol ithalatını durdurmak için abluka hazırlığı

İsmini vermek istemeyen ABD'li bir yetkili, Donald Trump yönetiminin Küba yönetimi ile görüşmelerine ilişkin bilgi verdi.

Politico'nun haberine göre yetkili, Washington yönetiminin Küba'nın petrol ithalatını durdurmak için denizden Küba'ya abluka uygulamayı değerlendirdiğini iddia ederek, "Enerji, Küba rejimini boğarak öldürmenin bir yöntemidir" ifadesini kullandı.

Planlar hakkında bilgi sahibi üç kişi, Trump yönetiminin Küba'da rejim değişikliğini sağlamak için yeni taktikleri değerlendirdiğini aktardı.

Bu kişiler, planlar arasında Küba'ya petrol ithalatına tamamen abluka uygulanmasının da yer aldığını belirtti.

"KÜBA HÜKÜMETİ KARŞITLARI TALEP ETTİ"

Söz konusu üç kişiden ikisine göre bu plan, Trump yönetimindeki bazı 'Küba hükümeti karşıtları' tarafından talep edildi ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından desteklendi.

Yetkililer bu planın onaylanıp onaylanmayacağına dair henüz bir karar verilmediğini de aktardı.

Öte yandan, üç kaynağın da belirttiğine göre Trump yönetimi içinde bu kadar ileri gitmenin gerekli olup olmadığı konusunda tartışmalar sürüyor.