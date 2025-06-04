Trump’ın torunu ile evlenmek istedi: Malikaneye girmeye çalışırken yakalandı

DHA

ABD Gizli Servisi, Başkan Donald Trump’ın Florida’daki özel mülkü Mar-a-Lago’da 3 Haziran Salı sabahı bir güvenlik ihlali yaşandığını açıkladı.

Açıklamaya göre, gece yarısından sonra mülkün dış çitine tırmanan bir adam, alarm sistemlerini devreye sokunca olay yerine hızla müdahale edildi.

Şüpheli, ilk olarak Gizli Servis tarafından gözaltına alındı ve ardından Palm Beach Polisi’ne teslim edildi.

AMACI TRUMP'IN TORUNU İLE EVLENMEK

Yakalanan kişinin, 23 yaşındaki Anthony Thomas Reyes olduğu bildirildi.

ABD basınında yer alan bilgilere göre Reyes, kolluk kuvvetlerine verdiği ifadede malikaneye girme nedeninin “İncil’i yaymak” ve Donald Trump’ın 18 yaşındaki torunu Kai ile evlenmek olduğunu söyledi.

İLK DENEMESİ DEĞİL

Reyes yılbaşında da aynı şekilde Mar-a-Lago’ya izinsiz girmeye çalışmış ve gözaltına alınmıştı.

Bu nedenle Palm Beach Emniyeti tarafından 'tekrarlayan izinsiz giriş' suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

KEFALET BEDELİ 50 KAT ARTTI

İlk gözaltında kefalet bedeli 1.000 dolar olarak belirlenen Reyes’in bu kez kefaleti 50.000 dolara çıkarıldı.

Olay sırasında Trump’ın başkent Washington DC’de bulunduğu bildirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Palm Beach Şerif Ofisi’nin kayıtlarına göre, Reyes mülkün sınırındaki çite tırmandıktan sonra alarm sisteminin devreye girmesi üzerine kısa sürede yakalandı.

ABD Gizli Servisi, olayla ilgili detaylı güvenlik soruşturmasının sürdüğünü açıkladı.