Trump'ın ‘vergi indirimi’ tasarısı Senato engelini aştı

ABD'de tartışmaların odağımdaki yasa tasarısı, ilk aşamayı geçti.

Senato, Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan tasarıyı kabul etti.

CUMHURİYETÇİLER FİRE VERDİ, EŞİTLİĞİ VANCE BOZDU

Tüm Demokrat senatörlerin kabul edilmemesi yönünde oy kullandığı tasarıya, Cumhuriyetçi senatörlerden de Susan Collins, Rand Paul ve Thom Tillis karşı çıktı.

ABD Başkanı Yardımcısı JD Vance ise 50-50 eşitliği bozarak, tasarının Senato'dan geçmesini sağladı.

SIRADA TEMSİLCİLER MECLİSİ VAR

Böylece, kapsamlı vergi indirimlerini içeren, ‘Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı’ olarak adlandırılan tasarı, Senato'da 50'ye karşı 51 oyla kabul edilmiş oldu.

Tasarının, Trump'ın imzasına sunulmadan önce Temsilciler Meclisi'nde de onaylanması gerekiyor.

Tasarıda, eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılması, bahşiş ile fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılması ve 2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılmasının yanı sıra, harcama kesintileri yapılması da öngörülüyor.