Trump'ın yardımıcısı JD Vance: Flört uygulamaları aile kurmayı engelliyor

Haber Merkezi

Flört uygulamaları son dönemde ciddi eleştirilerin hedefinde.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance da bu dijital flört dünyasına mesafeli.

New York Times’ın “Interesting Times” adlı podcast programında konuşan Vance, yapay zeka ve teknolojiye dair “ekonomi dışı” kaygılarını dile getirdi.

"FLÖRT UYGULAMALARI SANDIĞIMIZDAN YIKICI"

Times köşe yazarı Ross Douthat’a verdiği röportajda, “Gençler arasında temel flört davranışlarına bakarsanız ,bence flört uygulamaları sandığımızdan daha yıkıcı” ifadelerini kullandı.

"GENÇLER ARTIK EVLENMİYOR"

Vance, “Teknoloji bir şekilde genç kadınlarla erkeklerin birbiriyle iletişim kurmasını zorlaştırdı,” diyen Vance, “Gençler artık flört etmiyor. Flört etmiyorlarsa evlenmiyor, aile kurmuyorlar.” diye konuştu.

RÖPORTAJ VERDİĞİ KANAL VANCE'İ ELEŞTİRDİ

Röportajın arkasından konuya ilişkin bir haber hazırlayan kanal, Vance'i topa tuttu.

Vance'in ABD halkının yuva kuramaması üzerindeki ekonomik etkenleri hiçe saydığının altını çizen gazete, şu ifadeleri kullandı:

"Vance, evlilik ve aile kurma meselesinde yüksek yaşam maliyetlerinden, artan eşitsizlikten, çocuk bakım masraflarından ya da ABD’de doğum yapmanın fahiş bedellerinden hiç bahsetmedi. Yani evet, flört uygulamaları tek sorun değil."