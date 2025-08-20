Trump'ın yeni portresi Beyaz Saray'a asıldı

Donald Trump, ABD Bakanı olduğu günden beri savaşları bitireceğini söylüyor.

Özellikle Putin ile olan yakın ilişkisinden bahseden Trump, Ukrayna ile olan savaşı bitirmek için yeni hamleler yaptı.

Putin ile Alaska'da görüşen Donald Trump, Beyaz Saray'da ise Avrupalı lideri karşısına dizdi.

GÖRÜŞME SONRASI HAVALI PORTRE

Bu görüşme dünyada geniş yankı uyandırırken, Beyaz Saray koridorlarında yeni bir gündem konuşulmaya başlandı.

Donald Trump'ın yeni ve oldukça havalı gözüken portresi, Beyaz saray koridorlarında yerini aldı.

SOSYAL MEYDADA DA GÜNDEM OLDU

Trump'ın havalı ve bir o kadar da konuşan portresi, "Matrix" yorumlarını da beraberinde getirdi.

İŞTE GÜNDEM OLAN PORTRE