Trump’tan Chicago’ya: Suçu azaltın yoksa biz geliriz

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu Chicago’da altı kişinin öldüğü ve 24 kişinin silahla yaralandığı olaylara dikkat çekerek, sosyal medya platformu Truth Social’dan Pritzker’ı eleştirdi:

“Illinois’in zayıf ve acınası Valisi JB Pritzker suçları önlemekte yardıma ihtiyacı olmadığını söylüyor. ÇILGIN!!! Hemen çözmeli, yoksa biz geliyoruz.”

BAŞKENTİ ÖRNEK VERDİ

Trump, federal müdahale sonrası Washington DC’de suç oranlarının hızla düşmesini öne çıkararak, “DC neredeyse sadece 14 günde SUÇSUZ BİR BÖLGE hâline geldi. Orada yaşayan ve çalışan insanlar çok memnun!!!” ifadelerini kullandı.

CHOCAGO'YA FEDERAL MÜDAHALE PLANI

Trump, Chicago’nun da Washington DC’de uygulanan federal suç operasyonuna benzer şekilde hedef alınacağını açıklamış, Ulusal Muhafız birliklerini konuşlandıracağını ve Metropolitan Polis Teşkilatı’nı federal denetim altına alacağını duyurmuştu.

BELEDİYE BAŞKANINDAN KARŞI HAZIRLIK

Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson, federal operasyon planlarına karşı yürütme emri çıkardı. Johnson, olası silahlı araçlar ve aktif görevdeki askerlerin şehirde bulunabileceğine dikkat çekerek, militarize göçmenlik uygulamalarını eleştirdi.

FEDERAL AJANLARA YÖNELİK KURALLAR

Yürütme emriyle Chicago polisi, federal göçmenlik operasyonlarına iş birliği yapmaktan menedildi. Şehir kurumlarına federal koordinasyon çabalarına karşı tüm yasal yolları kullanma yetkisi verildi. Federal ajanların maske takmaması, vücut kameralarını kullanması ve isim ile rozet numarasını göstermesi zorunlu kılındı.

TRUMP'A "VAZGEÇ" ÇAĞRISI

Johnson, yürütme emriyle Trump’a, göçmenlik uygulamaları için şehirde askeri güç konuşlandırma planlarından vazgeçmesi çağrısını yineledi.