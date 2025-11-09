Trump’tan dikkat çeken açıklama: Her Amerikalıya 2 bin dolar ödeme yapılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Gümrük vergileri sayesinde elde ettiğimiz ek gelirlerden, yüksek gelirli vatandaşlar hariç, kişi başına en az 2 bin dolarlık bir temettü ödemesi yapılacak.” ifadelerini kullandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, söz konusu ödemenin hayata geçirilebilmesi için Kongre’nin onayına ihtiyaç duyuluyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise, bu ödemelerin yalnızca nakit olarak değil, vergi indirimi veya farklı teşvik uygulamaları şeklinde de vatandaşlara yansıtılabileceğini belirtti.

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda da gümrük vergilerinden “ciddi düzeyde ek gelir” elde edildiğini vurguladı ve bu kaynağın bir kısmını doğrudan halkla paylaşabileceklerini ifade ettti.

TARİFE GELİRLERİ DÜZENLİ OLARAK ARTTI

Mali yılın son ayı olan eylül itibarıyla ABD'nin tarifelerden elde ettiği gelir toplamda 195 milyar dolara yaklaştı. Trump yönetiminin tarife politikalarının yürürlüğe girmeye başladığı şubat ayı itibarıyla ABD'nin gümrük vergilerinden elde ettiği gelirde düzenli artış yaşanması dikkati çekti.

Şubat-eylül dönemini kapsayan 8 ayda gümrük vergilerinden ABD Hazinesinin kasasına yaklaşık 167 milyar dolar girdi.

GÜMRÜK VERGİLERİ YARGIYA TAŞINDI

Trump'ın ithal mallara uyguladığı vergiler, çeşitli özel şirketler ve eyaletler tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne taşındı. Mahkeme, 28 Mayıs'ta açıkladığı kararda, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin IEEPA kapsamındaki başkanlık yetkisini aştığına hükmetti.

Kararda, Anayasa'nın ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisini yalnızca Kongre'ye verdiği vurgulandı ve söz konusu tarifelerin iptaline karar verildi.

Trump, kararı "yanlış ve siyasi" olarak nitelendirerek, "ABD'ye bu kadar zarar verebilecek bir kararı nasıl alabiliyorlar? Bu tamamen 'Trump nefreti' olabilir mi?" ifadelerini kullandı.