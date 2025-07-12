Trump'tan gerilimi artıracak hamle: ICE'ye 'tam yetki' verdi

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ile Texas'ta etkili olan selde hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüşerek, başsağlığı diledi.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Texas Valisi Gregg Abbot ve diğer bazı yerel yetkililerle basın toplantısı düzenleyen Trump, "100 yıllık ağaçlar yerlerinden çıkmış. Hiç böyle bir şey görmedim" dedi.

PROTESTOCULARI HEDEF ALDI

Trump, sel felaketinden etkilenen Texas'a ziyaretinin ardından Truth Social'dan açıklama yaptı.

"Haydut" olarak adlandırdığı kişilerin ICE araçlarına taş attığına şahit olduğunu belirten Trump, "Bu yepyeni araçlara çok büyük zararlar verildi." ifadesini kullandı.

"TAM YETKİ VERİYORUM"

Böyle bir saldırıya maruz kalan kolluk kuvvetlerinin derhal araçlarından inerek şüphelileri gözaltına alması gerektiğini belirten Trump, "Halkı korudukları gibi kendilerini de koruyabilmeleri için ICE’ye tam yetki veriyorum." açıklamasında bulundu.

Güvenlik yetkililerini taşıyan araçların bir daha saldırıya uğradığını "asla" görmek istemediğini kaydeden Trump, kolluk kuvvetlerine "tutuklama ve hapsetme" yetkisinin verildiğini duyurdu.