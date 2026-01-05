Trump’tan Grönland çıkışı: Kesinlikle ihtiyacımız var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’a yönelik dikkat çeken bir açıklamada bulunarak, “Grönland’a kesinlikle ihtiyacımız var” dedi.

TRUMP: GRÖNLAND’A SAVUNMA İÇİN KESİNLİKLE İHTİYACIMIZ VAR

The Atlantic dergisine verdiği mülakatta Trump, Venezuela’ya askeri müdahalenin Grönland açısından ne ifade edeceğine dair soruya, bu konunun ABD yönetimi tarafından değerlendirilmesi gerektiği yanıtını verdi.

ABD'nin müdahale edeceği "son ülkenin Venezuela olmayacağına" işaret ederek Grönland'ın etrafının Rusya ve Çin'e ait gemilerle çevrildiğini savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "Trump'ın söylediklerini yaptığına" dair ifadeleri ve kendisinin daha önce Grönland hakkındaki açıklamalarına ilişkin soruyu Trump, "Marco bana çok cömert davrandı. O zaman Grönland'dan bahsetmiyordum ancak Grönland'a kesinlikle ihtiyacımız var. Savunma için ihtiyacımız var" diye cevapladı.

TRUMP GRÖNLAND'I İSTEDİĞİNİ DEFALARCA AÇIKLADI

Trump, başkanlığının ilk döneminde de Grönland’la ilgili sıra dışı açıklamalarıyla gündeme gelmişti. 2019 yılında, Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland’ın ABD tarafından satın alınabileceği yönündeki çıkışı uluslararası tartışma yaratmış, Kopenhag yönetimi bu fikri açıkça reddetmişti.

Trump ise Danimarka’nın tepkisi üzerine, ülkeye yapacağı resmi ziyareti iptal ederek tansiyonu daha da yükseltmişti.

Trump yönetimi, Grönland’ı özellikle jeostratejik konumu, Arktik’te artan askeri ve ekonomik rekabet ile doğal kaynak potansiyeli nedeniyle uzun süredir ABD’nin ulusal güvenlik çıkarları açısından kritik bir bölge olarak görüyor.

“ABD TEHDİTLERİNE SON VERMELİ”

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump ‘ın açıklamalarına tepki gösterdi. Frederiksen, “Başkan Trump, Grönland’e yönelik tehditlerine son vermeli” dedi.

ABD'nin Grönland'i alması gerektiğinden bahsetmesinin hiçbir anlam ifade etmediğini belirten Frederiksen, “ABD'nin Danimarka Krallığı'nı oluşturan üç ulustan herhangi birini ilhak etme hakkı yoktu” dedi.

DANİMARKA'NIN ABD BÜYÜKELÇİSİNDEN GRÖNLAND TEPKİSİ

Danimarka'nın Washington Büyükelçisi Jesper Moller Sorensen de ülke krallığı çatısı altında bulunan iki özerk bölgeden biri olan Grönland'ın ABD bayrağıyla sosyal medyada paylaşılmasına tepki gösterdi.

Sorensen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan podcast yayıncısı Katie Miller'ın, "Yakında" başlığıyla Grönland'ı ABD bayrağıyla paylaşmasını eleştirdi.

Sorensen, X'teki hesabından, ABD ve Danimarka'nın yakın müttefik olduğunu belirterek, "ABD'nin güvenliği Grönland ve Danimarka'nın da güvenliğidir. Grönland aynı zamanda bir NATO üyesidir. Danimarka Krallığı ve ABD, Arktik'te güvenliği sağlamak için birlikte çalışmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Ortak güvenliği ciddiye aldıklarını aktaran Sorensen, "Danimarka Krallığı'nın toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmesini bekliyoruz" dedi.

“YAKINDA” NOTU PAYLAŞTI

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Politika ve İç Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Stephen Miller'ın da eşi olan Katie Miller, ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinin ardından Grönland'ı "Yakında" notu ve ABD bayrağıyla paylaşmıştı.

"GELECEĞİMİZ SOSYAL MEDYA TARAFINDAN ŞEKİLLENMEYECEK"

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından, podcast yayıncısı Katie Miller'ın, "Yakında" başlığıyla Grönland'ı ABD bayrağıyla paylaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Grönland'ın satılık olmadığını yineleyen Nielsen, "Geleceğimiz sosyal medya tarafından şekillenmeyecek. Şunu söylemek isterim ki, korku ve endişeye gerek yok. Fotoğraf saygısızlık içeriyor. Ülkeler arasındaki ilişkiller saygı ve uluslarararası hukuka dayanır, haklarımızı görmezden gelen ayrılıkçı ifadeler kullanılmamalı." ifadelerini kullandı.

Nielsen, Grönland'ın güçlü kurumlara sahip demokratik bir toplum olduğunu belirtti.

İSVEÇ'TEN DANİMARKA VE GRÖNLAND'A DESTEK

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin ardından yeniden gündeme gelen Grönland'a ilişkin İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklamada bulundu.

Kristersson, "Sadece Danimarka ve Grönland, Danimarka ve Grönland'ı ilgilendiren konularda karar verme hakkına sahiptir. İsveç, komşusunun yanındadır." sözlerine yer verdi.