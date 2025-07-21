Trump'tan ilginç paylaşım: Yapay zeka ile Obama'yı hapse attırdı

ABD Başkanı Donald Trump'tan tartışma yaratan paylaşım...

Trump, geçtiğimiz günlerde Barack Obama yönetimini 2016 seçimlerine hile karıştırmakla suçladı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard da, cuma günü yaptığı bir paylaşımda Trump'ın selefi Barack Obama'yı ve yönetimini bir "ihanet komplosu" kurmakla suçladı.

SEÇİMLERE RUSYA MÜDAHALE ETTİ İDDİASI

Gabbard, Obama yönetiminin istihbarat yetkililerinin "Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi" iddialarını gerçekçi bulmayan raporlar yazdığını, ancak Trump seçimleri kazandıktan sonra "her şeyin değiştiğini" öne sürdü.

Gabbard ayrıca Obama ve ekibinin, 2016 seçimlerinde Rus parmağı olduğuna dair iddia üzerinde Trump’a karşı bir darbe planı hazırladığını öne süren bir rapor yayımlayarak birçok kişiyi adalet bakanlığına sevk edeceğini söyledi.

TRUMP'TAN YAPAY ZEKA PAYLAŞIMI

Tüm bu tartışmalar devam ederken ABD Başkanı Donald Trump Truth Social hesabı üzerinden tartışma yaratan paylaşımda bulundu.

Paylaşılan videoda Trump, eski başkan Obama'yı hedef aldı.

YAPAY ZEKA İLE HAPSE ATTIRDI

Yapay zeka ile hazırlanan videoda eski Başkan Barack Obama'yı Washington DC'deki Oval Ofis'te gözaltına alınarak hapse atıldığı görüldü.

Videonun Obama'nın “Özellikle başkan yasaların üstündedir” sözleriyle başlaması dikkat çekti.