Trump'tan İran'a tehdit: Ülkeniz yerle bir olur ABD'nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, "İran tarafından doğrudan tehdit ediliyoruz. Bana sorarsanız kendilerine şunu bildirmek gerekiyor; Eğer eski başkanlar veya başkan adaylarına herhangi bir şekilde saldırırsanız, ülkeniz yerle bir olur." dedi.

İHA

ABD'nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Kuzey Carolina'daki seçim kampanyası etkinliğinde İran'ı hedef aldı.

ABD istihbaratının “İran'dan kaynaklı gerçek ve spesifik suikast tehditlerine” ilişkin brifing almasından bir gün sonra Trump, İran'ın "şehirlerini yerle bir etmekle" tehdit etti.

" 'ÜLKENİZİ YERLE BİR EDERİM' DERDİM"

Trump, "Eğer ben başkan olsaydım, tehditte bulunan ülkeye, ki mevcut durumda bu İran oluyor, eğer bu kişiye herhangi bir şekilde zarar verirseniz, en büyük şehirlerinizi ve ülkenizi yerle bir ederiz derdim. Sizi yerle bir ederiz derdim" dedi.

Trump ayrıca, “Bildiğiniz üzere, hayatıma yönelik iki suikast girişimi oldu ve bunlara İran'ın dahli söz konusu olabilir de olmayabilir de. Muhtemelen İran'la ilgisi var. Ama yine de bilemiyorum” ifadelerini kullandı.

"ÖNDE GELEN ADAYI TEHDİT EDİYORLAR"

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta bulunduğuna dikkat çeken Trump, “Bu arada, İran Cumhurbaşkanı bu hafta ülkemizde bulunuyor ve kendisi kalabalık bir güvenlik gücü tarafından korunuyor. Buna rağmen, ülkemizin eski başkanı ve ABD'nin bir sonraki başkanı olma yolundaki önde gelen adayı tehdit ediyorlar” şeklinde konuştu.

Trump, bugün daha önce sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada ise İran'ın birkaç hamle yaptığını, başarısız olduğunu fakat tekrar deneyeceğini söylemişti.

Kendisine ait "Truth Social" isimli platformda yayınladığı açıklamada Trump, ABD ordusunun tamamının “izlemede ve beklemede” olduğunu yazmıştı.

SUİKAST GİRİŞİMLERİ

Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya eyaletinde yer alan Butler yakınlarındaki bir seçim mitinginde silahlı saldırıya uğramış ve sağ kulağından yaralanmıştı.

Olayda bir miting katılımcısı hayatını kaybetmiş, saldırgan ise Gizli Servis tarafından etkisiz hale getirilmişti.

İki ay içerisinde iki defa suikast girişimine maruz kalan Trump'a yönelik ikinci suikast girişimi ise 15 Eylül'de Florida'da kendisine ait golf sahasında golf oynadığı sırada meydana gelmişti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), golf sahası dışında çalılıkta bulunan bir kişinin tüfekle Trump'a nişan alırken fark edildiğini ve şüphelinin golf sahası yakınlarında gözaltına alındığını açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)