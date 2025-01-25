Trump'tan Kanada açıklaması: 51. eyalet olursa birçok şey hakkında endişelenmeyeceğiz

İHA

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte geçtiğimiz yıl Helene Kasırgası nedeniyle büyük hasar gören Kuzey Carolina eyaletini ziyaret etti.

Ziyareti çerçevesinde açıklamalarda bulunan Trump, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'nı (FEMA) eleştirdi.

"FEMA BU İŞİ BECEREMEDİ VE BİZ DE BUNU TERSİNE ÇEVİRECEĞİZ"

Gelecekte afet yardım çalışmalarına federal hükümet yerine eyaletlerin öncülük etmesine yol açacak adımlar atmayı düşündüğünü belirten Trump şöyle dedi:

“FEMA'nın tüm konseptini gözden geçiriyoruz. Açıkçası, Kuzey Carolina vurulduğunda valinin bununla ilgilenmesi konseptini seviyorum. Florida vurulduğunda vali ilgilenir. Yani eyalet ilgilenir. Bir sorunu hemen çözmek için nereye gittiklerini bile bilmeyen bir grup insanın bir bölgeden gelmesi benim için hiç işe yaramayan bir şey”

“Gelecekte afet yardımları bizden geçecek” ifadelerini kullanan Trump, “Yani FEMA'dan geçmek yerine bizden geçecek. Bence burası başlamak için iyi bir yer. Çünkü valinin ve diğer herkesin hakkını teslim etmek gerekirse, FEMA bu işi beceremedi ve biz de bunu tersine çevireceğiz” diye konuştu.

"KANADA İLE YILDA 200 MİLYAR DOLAR KAYBEDİYORUZ"

Konuşmasında Kanada'nın ABD'ye katılmasına da değinen Trump, bunun gerçekleşmesi halinde Kanadalılara “muazzam bir vergi indirimi” ile “çok daha iyi sağlık sigortası” sözü verdi.

Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması halinde ordu konusunda endişelenmelerine gerek kalmayacağını kaydeden Trump şunları dedi:

“Kanada ile yılda 200 milyar dolar kaybediyoruz. Bunun nedeni araba yapmalarına, kereste almalarına izin vermemiz. Onların arabalarına ihtiyacımız yok, kerestelerine ihtiyacımız yok, gıda ürünlerine ihtiyacımız yok, çünkü aynı ürünleri sınırın diğer tarafında biz üretiyoruz”

"KANADA 51. EYALET OLURSA BİRÇOK ŞEY HAKKINDA ENDİŞELENMEMİZE GEREK KALMAZ"

Kanada'nın 51. eyalet olmasını çok istediğini vurgulayan Trump şu cümleleri kurdu: