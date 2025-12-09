Trump'tan Meksika'ya yüzde 5 tarife tehdidi

- ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın su anlaşmasını ihlal ettiğini savunarak, Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 5 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.
- Meksika'nın son 5 yılda anlaşmaya uymadığı için ABD'ye 1 milyar metreküp su borcu olduğunu iddia eden Trump, 250 milyon metreküp suyun 31 Aralık'tan önce serbest bırakılmasını talep etti.
- Trump, Meksika'nın bu talebe yanıt vermemesinin ABD'li çiftçiler için adaletsiz olacağını belirtti.
Meksika'nın kapsamlı su anlaşmasını ihlal ettiğini öne süren ABD Başkanı Donald Trump, bunun Texas'ta tarım ürünleri ve hayvancılığa ciddi şekilde zarar verdiğini belirtti.
TRUMP’TAN MEKSİKA’YA SU RESTİ
Trump, Meksika'nın son 5 yılda anlaşmaya uymadığı için ABD'ye yaklaşık 1 milyar metreküp su borcu olduğunu savunarak, "ABD, Meksika'nın 31 Aralık'tan önce yaklaşık 250 milyon metreküp suyu serbest bırakmasını istiyor ve geri kalanı da kısa süre sonra gelmeli." ifadelerini kullandı.
“MEKSİKA SUYU HEMEN BIRAKMAZSA YÜZDE 5 GÜMRÜK VERGİSİ GELİYOR”
Meksika'nın bu talebe yanıt vermemesinin suya ihtiyaç duyan ABD çiftçileri için adaletsiz olduğunu kaydeden Trump, şöyle devam etti:
"Bu nedenle, bu su derhal serbest bırakılmazsa Meksika'ya yüzde 5 gümrük vergisi uygulanması için belgeleri onayladım. Meksika suyu serbest bırakmakta ne kadar gecikirse çiftçilerimiz o kadar fazla zarar görür. Meksika'nın bu sorunu hemen çözmek gibi bir yükümlülüğü var."