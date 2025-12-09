Trump'tan Meksika'ya yüzde 5 tarife tehdidi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meksika'nın kapsamlı su anlaşmasını ihlal ettiğini öne süren ABD Başkanı Donald Trump, bunun Texas'ta tarım ürünleri ve hayvancılığa ciddi şekilde zarar verdiğini belirtti.

TRUMP’TAN MEKSİKA’YA SU RESTİ

Trump, Meksika'nın son 5 yılda anlaşmaya uymadığı için ABD'ye yaklaşık 1 milyar metreküp su borcu olduğunu savunarak, "ABD, Meksika'nın 31 Aralık'tan önce yaklaşık 250 milyon metreküp suyu serbest bırakmasını istiyor ve geri kalanı da kısa süre sonra gelmeli." ifadelerini kullandı.

“MEKSİKA SUYU HEMEN BIRAKMAZSA YÜZDE 5 GÜMRÜK VERGİSİ GELİYOR”

Meksika'nın bu talebe yanıt vermemesinin suya ihtiyaç duyan ABD çiftçileri için adaletsiz olduğunu kaydeden Trump, şöyle devam etti: