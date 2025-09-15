Trump'tan Netanyahu'ya: Katar konusunda daha dikkatli olmalı

ABD Başkanı Donald Trump, New York'tan başkent Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının İsrail'in Katar'daki saldırısına ilişkin sorularını yanıtladı.

"KATAR'LA İLGİLİ ÇOK DİKKATLİ OLMALILAR"

Trump, İsrail'in Katar'a saldırısının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'ya nasıl bir mesajının olduğuna ilişkin soruya, "(Katar'la ilgili) Çok dikkatli olmalılar. Hamas konusunda bir şeyler yapmalılar; ancak Katar, ABD'nin büyük bir müttefikidir. Bu yüzden İsrail ve diğer herkes, bu konuda dikkatli olmalı. Bir yere saldırdığımızda dikkatli olmalısınız." yanıtını verdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, yaptığı görüşmede çok harika bir insan olduğunu söylediğini belirten Trump, "Daha iyi halkla ilişkiler kurmaları gerektiğini söyledim çünkü halkla ilişkiler konusunda pek de başarılı değiller. İnsanlar onlar hakkında kötü konuşuyor ama konuşmamalılar." yorumunu yaptı.

"ONLAR ABD İÇİN HARİKA MÜTTEFİKLER"

Katar'ın yanında olduklarını mesajının altını çizen ABD Başkanı, Doha'nın Washington için "harika" bir müttefik olduğunu ve bu ülkeyle ilişkilerini çok iyi bir şekilde sürdüreceklerini kaydetti.

Trump, "Bakın, biz onların yanındayız. Onlar harika bir müttefik. Her şeyin tam ortasında oldukları için çok zor bir hayat sürüyorlar ama onlar ABD için harika müttefikler." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'TAN AVRUPA'YA "RUSYA'DAN PETROL ALMAYIN" ÇAĞRISI

NATO'nun Rusya'ya yaptırım uygulaması konusunda, "Onlar işlerini yapmıyorlar. NATO bir araya gelmeli. Avrupa bir araya gelmeli." değerlendirmesinde bulunan Trump, Avrupa ülkelerinin halen Rusya'dan petrol almaya devam ettiklerini söyledi.

ABD Başkanı, Avrupa ülkelerine, "Avrupa ülkeleri benim dostum ama onlar Rusya'dan petrol alıyorlar. Avrupa'nın Rusya'dan petrol almasına sadece bizim karşı çıkmamız beklenemez. Onların petrol almasını istemiyorum. Uyguladıkları yaptırımlar yeterince sert değil. Ben yaptırım uygulamaya hazırım ama onlar da benim yaptığımla orantılı olarak yaptırımlarını sertleştirmek zorunda kalacaklar." ifadelerini kullandı.

Rusya'ya karşı harekete geçmeye hazır olduğunu kaydeden Trump, Avrupa ülkelerinin de benzer bir politika ile hareket etmesi gerektiğini savundu.

Avrupa ülkelerinin şu anda sadece konuştuklarını ancak harekete geçmediklerini öne süren Trump, "Biz Rusya'dan petrol almıyoruz. Onlar ise Rusya'dan çok fazla petrol alıyorlar. Anlaşma bu değildi." dedi.

Trump, Rusya ile Ukrayna'nın birbirlerinden çok nefret ettikleri için halen "olası barış anlaşması" için masaya oturmadığını ve bundan memnun olmadığını sözlerine ekledi.