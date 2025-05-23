Trump’tan nükleer enerji hamlesi: Yeni santraller için düğmeye bastı

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te düzenlediği basın toplantısı öncesinde ülkesinin enerji stratejisinde yeni bir sayfa açacak başkanlık kararnamelerine imza attı. Nükleer enerji yatırımlarının önünü açmayı amaçlayan bu adım, ABD’nin enerji politikalarında güçlü bir dönüşümün habercisi olarak değerlendiriliyor.

Trump, nükleer enerjinin hem güvenli hem de çevre dostu bir kaynak olduğunu vurgulayarak, “Bugün nükleer enerji alanında büyük bir atılımın duyurusunu yapıyoruz. Bu alandaki yeni kararnamelerle birlikte ABD, küresel nükleer güç yarışında iddialı bir konuma yükselecek” dedi.

"FRANSA'YI ÖRNEK ALACAĞIZ"

Enerji ihtiyacının giderek arttığını belirten Trump, ülkenin geleceği için nükleer enerjinin kilit rol oynayacağını ifade etti. “Büyük ölçekli santrallerin yanı sıra daha küçük ve modüler tesisler de inşa edeceğiz. Fransa’nın uyguladığı modeli örnek alarak birkaç küçük tesisi entegre sistemler hâline getireceğiz” diyen Trump, bu tesislerin hem hızlı hem de üst düzey güvenlik önlemleriyle hayata geçirileceğini söyledi.

"ÇİN'İN GERİSİNDE KALAMAYIZ"

Trump, nükleer alandaki bürokratik engellerin ortadan kaldırılacağına dikkat çekerek, “Artık zaman kaybetmeden harekete geçmeliyiz. Yeni teknolojilerle, yapay zekâ entegrasyonuyla bu süreci hızlandıracağız. Çin’in gerisinde kalmak gibi bir lüksümüz yok” ifadelerini kullandı.

Yapay zekânın nükleer tesislerin inşasında ve işletilmesinde kritik rol oynayacağını kaydeden Trump, Amerika’nın bu alanda da liderlik hedefinden sapmayacağını belirtti. Açıklamalar, ülkenin enerji üretiminde nükleere daha büyük bir pay verilmesinin sinyali olarak yorumlandı.