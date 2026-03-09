Trump’tan petrol fiyatlarındaki artış ile ilgili açıklama

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarıyla başlayan çatışma, şiddetli biçimde devam ediyor.

ABD‑İsrail güçleri, Tahran başta olmak üzere İran’daki askeri ve enerji altyapılarına saldırılarını sürdürüyor; karşılık olarak İran da füze ve İHA atışlarıyla misillemelerini artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump’tan, İran savaşı sonrasında petrol fiyatlarında yaşanan artış ile ilgili açıklama geldi.

"DÜNYANIN GÜVENLİĞİ İLE BARIŞI İÇİN ÖDENECEK ÇOK KÜÇÜK BİR BEDEL"

Truth sosyal medya platformundan bir paylaşım yapan Trump, söz konusu fiyat artışının geçici olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

"İran kaynaklı nükleer tehdit tamamen yok edildiğinde hızla düşecek olan kısa vadeli petrol fiyatları, ABD ve dünyanın güvenliği ile barışı için ödenecek çok küçük bir bedeldir. Aksini sadece aptallar düşünür"

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında bin 332 kişi hayatını kaybetti.