Trump'tan Putin ve Zelensky'e: Anlaşma yapmanın zamanı geldi

Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, görüşmenin 'ilginç ve samimi' geçtiğini kaydetti.

Trump, "Ona, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e de şiddetle tavsiye ettiğim gibi artık öldürmeyi bırakıp bir anlaşma yapma zamanının geldiğini söyledim" ifadesini kullandı.

"SAVAŞIN SONA ERMESİ GEREKİYOR"

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ve savaşın artık sona ermesi gerektiğini belirten Trump, "Her iki taraf da zaferini ilan etsin, tarih kararını versin. Artık ateş açılmasın, ölüm olmasın, büyük ve sürdürülemez miktarlarda para harcanmasın" ifadelerini kullandı.

ZELENSKY, AVRUPALI LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

Zelensky, Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin çok verimli geçtiğini belirten Zelensky, savaşın sona ermesini istediklerini ancak aynı iradeyi Moskova'da göremediklerini savundu.

Trump ile yaptığı görüşmenin ardından Avrupalı liderlerin katıldığı bir telekonferansta mevcut süreci ana başlıklarıyla ele aldıklarını belirten Zelensky, ABD ve Avrupa ülkelerinin sağlayacağı güvenlik garantileri konusunu kapsamlı biçimde görüştüklerini ifade etti.

"TOMAHAWK KONUSUNA GERÇEKÇİ BAKIYORUZ"

Zelensky, ABD'nin kendilerine Tomahawk füzesi verip vermeyeceği sorusuna ilişkin, "Uzun menzilli füzeler konusunda kamuoyu önünde konuşmama kararı aldık" diyerek doğrudan yorum yapmaktan kaçındı.

Tomahawk meselesine gerçekçi yaklaştıklarını belirten Zelensky, bu konuda güçlü bir beklentilerinin olmadığını ima etti.

"Artık herkes olduğu yerde durmalı ve bu savaş sona ermeli" şeklindeki Trump'ın son açıklamasının sorulması üzerine, "Başkan haklı" ifadesini kullanan Zelensky, ayrıca Trump'ın Ukrayna yapımı insansız hava araçları ile ilgilendiklerini söylemesinin ardından iki ülkeden ekiplerin bu konu üzerine çalışmaya başlayacaklarını belirtti.