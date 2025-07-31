Trump’tan Putin’e: 8 Ağustos’a kadar Ukrayna ile anlaş

ABD, Rusya’ya Ukrayna ile anlaşma yapması için son tarih verdi. ABD’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı John Kelley, Başkan Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e 8 Ağustos’a kadar Ukrayna’daki çatışmayı sonlandıracak bir anlaşma yapması talimatını ilettiğini açıkladı.

Kelley, Trump’ın hem Rusya hem de Ukrayna’nın ateşkes ve kalıcı barış için görüşmelere başlaması gerektiğini vurguladığını belirtti:

"Artık bir anlaşma yapmanın vakti geldi. Başkan Trump bu sürenin 8 Ağustos olduğunu net şekilde ifade etti."

Ayrıca ABD’nin barışı sağlamak için gerekli ek önlemleri almaya hazır olduğunu söyledi.

YÜZDE 100 EK GÜMRÜK VERGİSİYLE TEHDİT ETTİ

Daha önce Trump, Rusya’ya 10 gün süre tanıdığını ve bu süre sonunda anlaşma sağlanmazsa yüzde 100 ek gümrük vergisi ve başka yaptırımların uygulanacağını duyurmuştu.