Trump'tan saldırı açıklaması: Beni İran'daki savaşı kazanmaktan alıkoymayacak

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ve kabinesindeki isimlerin katılımıyla Washington D.C'de düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde düzenlenen silahlı saldırının ardından Beyaz Saray'da basın toplantısı yaptı.

Saldırıyı "beklenmedik" olarak niteleyen Trump, Gizli Servis ve kolluk kuvvetlerinin olaya müdahalesinin inanılmaz derecede iyi olduğunu ifade etti.

"YAPTIĞI GÖREVDEN OLDUKÇA GURURLU"

Saldırının ifade özgürlüğünü korumayı amaçlayan bir etkinliği hedef aldığının altını çizen ABD Başkanı, "Bir adam, birden fazla silahla donanmış bir şekilde güvenlik kontrol noktasına saldırdı ve Gizli Servis'in cesur üyeleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bir memur çok yakın bir mesafeden çok güçlü bir silahla vuruldu, ama kurtuldu. Giydiği çelik yelek işe yaradı. Az önce o memurla konuştum ve çok iyi durumda. Yaptığı görevden oldukça gururlu" ifadelerini kullandı.

"BİNA ÖZEL GÜVENLİKLİ BİR BİNA DEĞİLDİ"

Olayla ilgili tüm detayların araştırılacağını ifade eden Donald Trump, "Olayın yaşandığı bina özel güvenlikli bir bina değildi. Bunu söylemek istemiyordum ama Beyaz Saray'da planladığımız tüm değişikliklerin nedeni bu. Gizli Servis kurşungeçirmez cam, insansız hava aracı (İHA) saldırılarına dayanıklılık gibi önlemleri bu yüzden talep ediyor" dedi.

TRUMP'TAN BİRLİK ÇAĞRISI

Hiç olmadığı kadar yüksek güvenlik tedbirlerine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan ABD Başkanı Trump, "Ancak bu akşam yaşanan olayın ışığında, tüm ABD'lilerden farklılıklarımızı barışçıl bir şekilde çözme konusunda kararlı olmalarını rica ediyorum. Farklılıklarımızın üstesinden gelmek zorundayız. Şunu söylemeliyim ki; orada Cumhuriyetçiler, Demokratlar, bağımsızlar, muhafazakarlar, liberaller ve farklı görüşten insanlar vardı.

Muazzam bir sevgi ve birliktelik vardı. İzledim ve bundan çok ama çok etkilendim. Ancak, First Lady ve ben çok iyi korunduk, çok hızlı bir şekilde oradan çıkarıldık. Başkan Yardımcısı James David Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio da aynı şeyi yaşadı. Savunma Bakanı Pete Hegseth de oradaydı. Pete başta kimsenin ona yardım etmesini istemedi, ancak sonra biraz yardım aldı" şeklinde konuştu.

"SALDIRGAN HASTA BİRİ"

İlk belirlemelere göre saldırganın California eyaletinde yaşadığının tespit edildiğini aktaran Trump, "Güvenlik birimleri şu an onun yaşadığı daireye gidiyorlar. Bu saldırgan hasta biri. Biz böyle şeylerin yaşanmasını istemiyoruz. Yine de çok güzel bir akşamdı. Etkinlik gerçekten ifade özgürlüğünü genişletmeyi ve anayasamızın öngördüğü hakları yaşatmayı amaçlıyordu.

Bu etkinliği önümüzdeki 30 gün içinde tekrar yapacağız. Bu yüzden emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Basına da bu olayı yansıtma biçimleri nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Haberlerinizde oldukça sorumlu davrandınız" ifadelerini kullandı.

"APAR TOPAR, ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE UZAKLAŞTIRILDIK"

ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Silah seslerini duyunca ne hissettiği yönündeki soruya yanıt veren Donald Trump, "Böyle bir şey yaşandığında her zaman şoke edici oluyor. Benim başıma birkaç kez geldi ve bu his hiç değişmiyor" dedi.

Bunun bir saldırı olduğunu başta anlamadığını belirten Trump, "Bir gürültü duyduğumda bunu yere düşen bir tepsi sandım. Oldukça yüksek bir sesti. Ayrıca epey uzaktan geliyordu. Saldırgan etkinliğin yapıldığı salona sızamamıştı; çünkü onu kıskıvrak yakaladılar. Epey uzaktaydı ama bu bir silahtı ve bazı insanlar bunu oldukça çabuk fark etti, bazıları ise fark etmedi.

Ben ne olduğunu anlamak için etrafa bakıyordum. Muhtemelen daha da hızlı yere eğilmeliydim. Sanırım Melania ne olduğunun farkındaydı ve anında anladı. 'Bu kötü bir ses' diyordu. Diğer insanlarla birlikte apar topar, çok hızlı bir şekilde uzaklaştırıldık ve tekrar söylüyorum, Gizli Servis'in ve polisin, tüm kolluk kuvvetlerinin performansının gerçekten çok iyi olduğunu düşündüm" değerlendirmesinde bulundu.

"ÇIKMAMAK İÇİN SON ANA KADAR DİRETTİK"

Her şeyin çok hızlı geliştiğini yineleyen ABD Başkanı, "Düşünecek pek fazla zaman yoktu, çünkü kapıdan çıkarılıp güvenli bir alana götürülmemiz sadece saniyeler sürdü. Etkinliğe devam etmeyi çok istedik çünkü bu hasta insanların, bu haydutların, bu korkunç kişilerin hayatımızın dokusunu, yaptıklarımızın seyrini değiştirmesine izin vermeyi sevmiyorum. Bu yüzden son ana kadar direttik ama yetkililer riske girmek istemediler. Bunun bir protokol olduğunu anlıyorum. Umarım önümüzdeki 30 gün içinde bu etkinliği tekrar yaparız" diye konuştu.

"HEDEF ALINAN KİŞİLER HER DAİM ETKİLİ İNSANLAR"

Trump, neden birden çok saldırıya hedef olduğu yönündeki soru üzerine, "En çok iş yapanlar, en büyük etkiye yol açanlar, her daim peşine düşülenler oluyor. Fazla bir şey yapmayanların peşine düşmezler. Çünkü böylesi onların işine gelir. İster bir suikast girişimi olsun isterse başarılı bir suikast olsun, hedef alınan insanlara baktığınızda onların çok etkili kişiler olduğunu görürsünüz.

Sadece isimlere bir bakın. Hedef alınanlar büyük isimler. Ve bundan onur duyduğumu söylemek hoşuma gitmiyor ama ben çok şey başardım. Biz çok şey başardık. Yıllarca alay konusu olan bu ülkeyi devraldık ve şu an dünyanın en gözde ülkesi konumundayız. Biz bu ülkeyi değiştirdik ve bundan hiç memnun olmayan pek çok insan var" değerlendirmesinde bulundu.

"SALDIRI ÖNCESİ İSTİHBARAT ALMADIK"

Saldırı nedeniyle bundan sonraki etkinlik programlarında bir değişiklik yapmayacaklarını söyleyen Trump, "O zaman hiç etkinlik yapmamanız gerekir, bu imkansız" ifadelerini kullandı.

Kolluk kuvvetlerinin müdahalesinden övgüyle söz eden Trump, "Bence çok etkileyiciydiler. Çok etkileyici olduklarını düşündüm. Biliyorsunuz ki böyle düşünmesem açıkça söylerdim" şeklinde konuştu.

Donald Trump, "Ekibiniz herhangi bir tehdidin farkında mıydı? Ve bu geceki olayın hedefi siz miydiniz" sorusuna da, "Sanırım öyle. Yani, bu insanlar deli. Ne olacağını asla bilemezsiniz. Benden çok uzaktaydı. Aşması gereken çok engel vardı. Her tarafta görevlilerimiz vardı. Masalarda sivil kılıkta görevlilerimiz vardı, belki sizin masanızda bile oturuyorlardı. Yani katetmesi gereken uzun bir yol vardı. Onu gerçekten ilk savunma hattında yakaladılar. Öncesinde herhangi bir bildirim veya istihbarat ise almadık. Hiçbir fikrimiz yoktu" dedi.

"SALDIRGAN YALNIZ KURT OLABİLİR"

Saldırganın politik bir motivasyonunun olup olmadığı konusunda kesin bir yorum yapmayan Trump, "Bunu şu an bilemezsiniz. Cevabını belki yarın ya da ertesi gün verebiliriz. Biliyorsunuz, şu an gözaltında ve ona pek çok soru soruyorlar. Şimdiden dairesine girildi. California'da yaşıyor. İlerleyen süreçte detaylı bilgi verilecek" diye konuştu. Saldırganın tek başına hareket eden bir "yalnız kurt" olduğunun değerlendirildiğini aktaran Trump, "Ben de öyle hissediyorum" diye konuştu.

"İRAN SAVAŞI İLE BAĞLANTILI OLDUĞUNU SANMIYORUM"

Trump, "Bu silahlı saldırının İran'daki savaşla bağlantılı olabileceğine dair herhangi bir belirti var mı" sorusu üzerine, "Sanmıyorum ama bunu asla bilemezsiniz. Dünyanın alanında en iyi kişileri bunun üzerinde çalışıyor. Pek çok şeyi öğreneceğiz" yorumunu yaptı.

Daha önce farklı saldırı ve saldırı girişimlerine hedef olduğu hatırlatılan Donald Trump, tehlikelerin başkanlık görevinin bir parçası olduğunu belirterek, "Bundan daha tehlikeli başka bir meslek olduğunu hayal edemiyorum ama ülkeyi seviyorum ve bu görevi yapmaktan çok gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Dünyanın dört bir yanında siyasi figürlere yönelik sayısız suikast yaşandığını hatırlatan Trump, "Güney Amerika'ya bakıyorsunuz; bazı rakamlar tek kelimeyle korkunç. Bu tehlikeli. Bunlar tehlikeli şeyler. İster burada olsun ister başka bir yerde, hiçbir ülke bundan muaf değil" değerlendirmesini yaptı.

TRUMP'TAN SALDIRI İLE İLGİLİ İRAN İMASI

Göreve geldiğinden bu yana İran kaynaklı nükleer tehdidi ortadan kaldırmak dahil sayısız başarıya imza attığını söyleyen Trump, "Ve dedim ki, 'İran'a bir yolculuk yapmak zorunda kalacağız. Eğer bunu yapmazsak nükleer bir silaha sahip olacaklar.' Onları B-2 bombardıman uçaklarıyla etkisiz hale getirdik. İlk dönemimde, tam bir felaket olan Obama anlaşmasını, yani İran nükleer anlaşmasını feshettim. Bu, İran için nükleer silaha giden bir yoldu. Eğer sahip olsalardı, nükleer silahları yüzde yüz kullanırlardı. Yani, bilirsiniz, böyle şeyler yaptığınızda hedef haline gelirsiniz. Eğer bunları yapmıyor olsaydım, sanırım çok daha az hedef olurdum, ama bundan onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"SALDIRGANI YAKALAMA ŞEKİLLERİ ÇOK ETKİLEYİCİYDİ"

ABD'nin alanında en iyi insanlara sahip olduğunu vurgulayan ABD Başkanı Trump, "Biz en iyi insanlara sahibiz. Bu, bu gece kanıtlandı. Saldırgan koşmaya başladı ve çok hızlıydı. Adeta rüzgar gibiydi. Hızla geliyordu. Döndüler. Onu yakalama şekilleri çok etkileyiciydi çünkü pek çok insan sadece bakakalır ve 'bu tuhaf bir his' diyerek geçmesine izin verebilirdi. Ama onlar geçmesine izin vermediler. O silahları o kadar hızlı çektiler ki" diye konuştu.

"BUNLAR HİÇBİR İŞ YAPMAYAN İNSANLARIN BAŞINA GELMEZ"

Son saldırının İran'la bağlantılı olup olmadığını henüz kesin olarak bilmediğini kaydeden Trump, "En büyük başkanlarımızdan bazılarının başına gelenlere bir bakın. Bunlar hiçbir iş yapmayan insanların başına gelmez. Ve bu, beni İran'daki savaşı kazanmaktan alıkoymayacak. Bunun İran'la bir ilgisi var mı bilmiyorum. Bildiklerimize dayanarak öyle olmadığını düşünüyorum. Ama biz harika işler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"ŞÜPHELİ, SİLAHLI SALDIRI VE ATEŞLİ SİLAH BULUNDURMA GİBİ FARKLI SUÇLAMALARLA YARGILANACAK"

ABD Adalet Bakanı Vekili Todd Blanche ise şüphelinin silahlı saldırı ve ateşli silah bulundurma gibi farklı suçlamalarla yargılanacağını belirterek, "Soruşturma yeni başladı ve devam ediyor. Arama izinleri üzerinde halihazırda çalışan ve işlerini yapan federal kolluk kuvvetleri var. Erken konuşarak onların önüne geçmek istemiyorum. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel ve ben kısa bir süre önce olay yerindeydik. Herkesin içi rahat olsun çünkü Büyükşehir Polis Departmanı, FBI, Gizli Servis, kısacası herkes olay yerinde görevini yapıyor" diye konuştu.

FBI DİREKTÖRÜ PATEL'DEN ÇAĞRI

FBI Direktörü Kash Patel de herkesin yaşanan olay nedeniyle ABD kolluk kuvvetlerinin kararlılığını gördüğünü söyledi.

FBI'ın diğer güvenlik birimleri ile işbirliği içinde hızla olaya müdahale ettiğini aktaran Patel, "Uzun namlulu silah ile boş kovanlar da dahil olmak üzere olay yerinde bulunan tüm balistik deliller inceleniyor. Tanıklarla görüşmeler yapıyoruz. Bu olayla ilgili herhangi bir bilginiz varsa FBI hattını arayın. Hiçbir bilgi kırıntısı önemsiz değildir. Hepsini değerlendireceğiz. Bu şahsın geçmişini derinlemesine inceleyeceğiz. Onun tek başına hareket eden bir 'yalnız kurt' mu olduğunu yoksa başkalarının adına mı hareket ettiğini kesinleştireceğiz" şeklinde konuştu.