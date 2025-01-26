Trump'tan teklif: Filistinli mülteciler Arap ülkelerine yerleştirilmeli

AA

Başkanlık uçağı Air Force One'da konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Filistinli mültecilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda konuştuğunu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini kaydetti.

"MISIR'IN İNSANLARI ALMASINI İSTERİM"

Trump, Filistinli mültecilere ilişkin "Mısır'ın insanları almasını isterim. Yaklaşık bir buçuk milyon kişiden söz ediyorsunuz ve orayı tamamen temizleyip 'Bitti' demeliyiz." ifadelerini kullandı.

Trump, Filistinli mültecilerin ülkeye alınması konusunda Kral Abdullah'a "Daha çok (mülteciyi) almanızı isterim çünkü tüm Gazze Şeridi'ne bakıyorum. Darmadağın durumda. Gerçekten darmadağın." dediğini aktardı.

"ARAP ÜLKELERİYLE BİR ARAYA GELİP FİLİSTİNLİLERİN YAŞAYABİLECEKLERİ BAŞKA BİR YERDE KONUTLAR İNŞA ETMEYİ TERCİH EDERİM"

Bölgede "yüzyıllardır birçok anlaşmazlık" olduğunu söyleyen Trump, Filistinli mültecilerin Arap ülkelerine "yerleştirilmesinin geçici ya da uzun vadeli olabileceğini" söyledi.

Trump, "Bir şeyler olmalı. Ancak orası şu an resmen yıkım alanı. Neredeyse her şey yıkılmış ve orada insanlar ölüyor. Bu nedenle bazı Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim." diye konuştu.

TRUMP'TAN ATEŞKES YORUMU

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te birçok başkanlık kararnamesine imza attığı imza töreninde Gazze'de sağlanan ateşkesin devam edeceğinden emin olmadığını belirterek "Bu, bizim savaşımız değil. Bu, onların savaşı." demişti.

Gazze'nin yeniden inşasına yardım edebileceğini belirten Trump, "Gazze ilginç bir yer. Deniz kenarında muhteşem bir konumu ve harika bir havası var. Orada çok güzel şeyler yapılabilir, Gazze ile gerçekten güzel şeyler yapılabilir." ifadelerini kullanmıştı.