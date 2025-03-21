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AA

Amerika'da son haftalarda ülke çapında Tesla bayilerine yönelik eylemler dikkat çekiyor..

Tesla bayilerine yönelik düzenlenen eylemlere ilişkin Trump, Truth Social sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"TESLALARI SABOTE EDERKEN YAKALANAN KİŞİLERİN 20 YILA KADAR HAPİS YATMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK"

Protestocuları ve söz konusu saldırıları finanse eden kişileri hedef aldığı açıklamasında Trump, "Teslaları sabote ederken yakalanan kişilerin 20 yıla kadar hapis yatma ihtimali çok yüksek, (saldırıları) finanse eden kişiler de buna dahil. Peşinizdeyiz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

ABD medyasına göre, son haftalarda ülke çapında, şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın Başkan Donald Trump ile çalışmasına tepki olarak, çok sayıda Tesla aracı, bayisi ve şarj istasyonu tahrip edildi.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, "Bu suçları koordine ve finanse etmek için perde arkasında faaliyet gösterenler de dahil olmak üzere, saldırılara karışanlara ağır sonuçlar getiren soruşturmalara devam edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Trump, geçen hafta, firmaya desteğini göstermek amacıyla Beyaz Saray'ın girişine park edilen bir Tesla aracının önünde Musk ile fotoğraf çektirmişti.