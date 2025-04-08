Donald Trump: Çin çok fena anlaşma yapmak istiyor

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ABD Başkanı Donald Trump ile Çin arasında ipler geriliyor...

Trump'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı yeni gümrük vergileri açıklamasında, Çin'den ithal edilen ürünler için yüzde 34, Avrupa Birliği'nden gelen ürünler için ise yüzde 20 oranında gümrük vergisi uygulanacağı duyurulmuştu.

ÇİN'DEN MİSİLLEME

Trump'ın yeni gümrük tarifeleri sonrası Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin'in karara karşı olduğu ve kendi haklarını ve çıkarlarını korumak için kararlı karşı tedbirler alacağı belirtilmişti.

Trump'ın yeni vergi tarifelerini açıklaması sonrası Çin'den dikkat çeken hamle gelmişti.

TRUMP'TAN ÇİNE YÜZDE 50 ORANINDA VERGİ TEHDİTİ

Çin, Trump’ın %34 oranında ek gümrük vergisi uygulama kararına sert bir yanıt vererek, tüm ABD mallarına aynı oranda vergi getireceğini açıklamıştı.

Dün yaşanan gelişemde ise Trump, Çin'e yeni bir gözdağında bulundu..

Trump, açıklamasında "Çin 8 Nisan'a kadar yüzde 34 vergiyi geri çekmezse 9 Nisan'da yüzde 50 ek vergi uygularız." dedi.

TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA

Son dakika gelişmesinde Donald Trump'tan yeni bir açıklama daha geldi...

Trump Truth Social'dan açıklamada bulundu.

"ÇİN ANLAŞMAK İSTİYOR"

Açıklamada Çin'in tarifeler konusunda anlaşma istediği belirtilerek, "Çin anlaşmak istiyor ancak nasıl başlayacaklarını bilmiyorlar" ifadesine yer verildi.

Trump'ın açıklamalarının devamında öne çıkan ifadeler şöyle: