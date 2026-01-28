Tufan Erhüman: Usul belirlenmeden esas tartışmasına girmeyeceğiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile gerçekleştirilen üçüncü görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda basın açıklaması yaptı.

Erhürman, Kıbrıs sorununda bir çözüm yoluna ihtiyaç olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının çözüme yönelik irade gösterdiğini ve iradenin yeni bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalmasını istemediklerini söyledi.

Erhürman, toplantıyı "çok verimli" olarak nitelendiremeyeceğini bildirirken, temasları için "verimli değil, yararlı" ifadesinin daha doğru olacağını aktardı.

"Diyalog ve diplomasi her zaman iyidir" diyen Erhürman, "Bugünkü görüşmenin aslında özellikle güven sağlayıcı önlemler üzerinde bir takım gelişmeler kaydedildikten sonra gerçekleşmesini tercih ederdik" dedi.

"ARZU ETTİĞİMİZ NOKTADA DEĞİLİZ"

Toplantı sırasında ilk sözü kendilerinin aldığını belirten Erhürman, bugüne kadarki süreçte özellikle GKRY tarafından sunulan ve Hristodulidis'in ikinci toplantıda ortaya koyduğu "Güven Sağlayıcı Önlemler Paketi" üzerinde kendi görüşlerini, önerilerini ve "neleri yapabileceklerini" anlattıklarını söyledi.

Erhürman, "Güven sağlayıcı önlemler ve genel olarak güvenin oluşturulması konusunda arzu ettiğimiz noktada olmadığımızı da paylaştık" dedi.

"YENİ BİR ŞEY YOK"

Cumhurbaşkanı Erhürman, Hristodulidis'in yeni öneri paketi adı altında beş maddelik bir metin getirdiğini, ancak söz konusu maddelerin içinde "bugüne kadar bilmedikleri yeni bir şey olmadığını" söyledi.

Erhürman, söz konusu maddelerin daha önceki toplantılarda gündeme getirilen başlıkların beş madde halinde sıralanmış durumu olduğunu vurguladı.

Maddelerden birinin "geçiş noktaları" ile ilgili olduğunu belirten Erhürman, söz konusu maddenin bugüne kadar gerçekleştirilen görüşmelerde gündemde olanın dışında, uzun süredir tartışılan ve kendisine göre çözüm aşamasına gelmiş olan konunun da dışına çıkan bir öneri niteliği taşıdığını söyledi.

SİYASİ EŞİTLİK VE DÖNÜŞÜMLÜ BAŞKANLIK

KKTC Cumhurbaşkanı, ayrıca kendi sundukları 4 maddelik önerilerinin ilk maddesinin "siyasi eşitlik" olduğunu belirterek, buradaki ifadelerinin "çok net" olduğunu vurgulayarak, "etkin katılımın ve dönüşümlü başkanlığın prensip olarak kabul edilmesi" gerektiğini ifade etti.

Dönüşümlü başkanlığın "ikiye bir, üçe bir ya da dörde bir" gibi düzenlemelerinin müzakere konusu olacağını ve pazarlık yapılabileceğini söyleyen Erhürman, prensip olarak dönüşümlü başkanlığın olmamasının Kıbrıslı Türklerin hiçbir zaman o yapının başkanı olmayacağı anlamına geleceğine dikkat çekti.

Bir Kıbrıslı Türk'ün hiçbir zaman kurulacak yapının başkanı olamayacağının baştan belli olmasının siyasi eşitliğin de olmayacağı anlamına geleceğini kaydeden Erhürman, benzer sancıların 1960 Anayasası döneminde halihazırda yaşandığını ifade etti.

"YA BİRLİKTE KAZANACAĞIZ YA DA BİRLİKTE KAYBEDECEĞİZ"

Erhürman, görüşmeden kalkarken Hristodulidis'le birbirlerine "biz partneriz ve ya ikimiz kazanacağız iki toplum iki halk için, ya ikimiz de kaybedeceğiz" dediklerini aktararak, hedefin Kıbrıs Adası'nın, halkların ve bölgenin kazanacağı bir barış ve istikrara ulaşmak olduğunu ifade etti.