Tufan Erhüman: Yeni süreçte beklentileri doğru biçimde yönetmek gerekiyor

Kıbrıs'ta yeni dönem...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile perşembe günü gerçekleştireceği görüşme ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Hristodulidis ile perşembe günü ilk kez bir araya gelerek 1 saatlik bir görüşmede buluşacaklarını kaydeden Erhürman, "2017’den bu yana 8 yıl geçti ve bu geçen yılların adada çözüm umutlarının yeşermesine katkıda bulunduğunu söylemek elbette hiç kolay değil." ifadelerini kullandı.

"FAZLA İYİMSERLİK OLUR"

Geri kalan yılların ardından perşembe günü başlayacak yeni süreçte beklentileri doğru biçimde yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, "Üzülerek söylemek durumundayım ki adada geride kalan yılların ve bölgedeki girişim ve gelişmelerin etkisiyle şu anda bir çözüm atmosferine sahip olduğumuzu söylemek fazla iyimserlik olur.

Bu atmosferi yaratmanın liderler olarak halklarımıza karşı yükümlülüğümüz olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"AZAMİ DİKKATİ SARF ETMEK SÜRECİN İLERLEMESİ İÇİN ŞARTTIR"

Erhürman, "İyimserliği ve çözüm atmosferini yaratacak olan, çözüm iradesi, samimiyet, karşılıklı güven ve medya üzerinden süreçle ilgili suçlama oyunlarına girmemektir.

Elbette sürecin dışındaki gelişmelerle ilgili açıklamalar olacaktır ama süreçle ilgili açıklamalar konusunda azami dikkati sarf etmek sürecin ilerlemesi için şarttır ve ben bu sorumlulukla davranacağım." ifadelerini kullandı.

"BEKLENTİ YARATMAK DOĞRU OLMAZ"

Hristodulidis ile gündemlerinde olan pek çok konuya ilişkin görüşleri ilk kez paylaşacaklarını ifade eden Erhürman, "Önümüzdeki konularla ilgili bir saat içerisinde netleşmemizi beklemek, daha önemlisi böyle bir beklenti yaratmak doğru olmaz.

Bu ilk görüşmenin samimi ve karşılıklı güveni tesis edecek bir atmosferde geçmesini ve uzun olmayacak belli aralıklarla devam edecek bir görüşme sürecini başlatmasını dilerim." temennisinde bulundu.