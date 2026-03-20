İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü hayatını kaybetti

Orta Doğu yangın yeri...

ABD-İsrail İran savaşı 28 Şubat'ta başladı ve hızla çevre coğrafyalara yayıldı.

Savaşın ilk gününden İran'da üst düzey yöneticiler ve İran'ın dini lideri Ali Hamaney hayatını kaybederken vefat haberleri, peş peşe gelmeye devam etti.

ALİ LARİCANİ HAYATINI KAYBETTİ

Hamaney'den sonra İran'ın en önemli isimlerinden biri olan, hakkında 'gölge lider' ifadeleri kullanılan İran Yüksek Ulusal Güvenlik Sekreteri Ali Laricani, İsrail suikastıyla hayatını kaybetti.

HAMANEY'DEN TAZİYE MESAJI

İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, Laricani için taziye mesajı yayınladı.

"BU SALDIRILAR İSLAM MİLLETİNİN KARARLILIĞINI GÜÇLENDİRECEK, ADALET YERİNİ BULACAK"

Haberi üzüntüyle öğrendiğini belirten Hamaney, şu ifadeleri kullandı:

Ali Laricani’nin oğlu ve bazı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hayatını kaybettiği haberini derin üzüntüyle aldım. Ali Laricani uzun yıllar İran’a hizmet eden tecrübeli ve kararlı bir isimdi. Bu saldırılar İslam milletinin kararlılığını güçlendirecek, adalet yerini bulacak. Ailesine başsağlığı diliyorum.

MUHAMMED NAEİNİ HAYATINI KAYBETTİ

Orta Doğu'da karşılıklı çatışmalar sürerken, İsrail'den üst düzey isimlere yönelik yeni bir saldırı daha geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naeini, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

Saldırının detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

İRAN'DA ÖLDÜRÜLEN SİYASİLER

- Dini lider Ali Hamaney

- Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani

- Savunma Konseyi Başkanı Ali Şemhani

- Savunma Bakanı Ali Nasırzade

- İstihbarat Bakanı İsmail Hatib

İran'da öldürülen komutanlar

- Genelkurmay Başkanı Abdürrahim Musevi

- Devrim Muhafızları’nın Komutanı Muhammed Pakpur

- Besic Komutanı Gulam Rıza Süleymani