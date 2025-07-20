Tüketmeyin çağrısı yapıldı! Bakteri tespit edilen dondurmalar raflardan kalkıyor

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından dikkat çeken bir uyarı yayınlandı. Florida merkezli Rich İce Cream Co.’ya ait birçok dondurma üzerinde yapılan incelemeler sonucunda Listeria bakterisine rastlanıldığı belirtildi.

Toplamda 110 binden fazla ürünü kapsayan geri çağırmanın risk sınıflandırmasının ise ikinci derece olduğu belirtildi.

Söz konusu geri çağırmanın 11 çeşit dondurma ürününü kapsadığı ve satın alanların dondurmaları kesinlikle tüketmemeli gerektiği vurgulandı.

SATIŞTAN ÇEKİLDİ!

Rich Ice Cream Co.'ya ait 11 farklı ürün, Listeria bakterisi taşıma riski nedeniyle 23 eyalette satıştan çekildiği belirtildi.

FDA, 17 Temmuz’da bu ürünleri ikinci dereceden risk kategorisine dahil ettiğini ve geri çağırma kapsamındaki ürünler arasında çikolatalı kekli bar, çilek aromalı bar, portakal-krema karışımı bar, pamuk şekeri aromalı bar ve kurabiyeli bar gibi birçok çeşit bulunduğu aktarıldı.

FDA, geri çağırma sürecinin sürdüğünü belirterek, söz konusu dondurmaların kesinlikle tüketilmemesini ve ürünlerin satın alındıkları noktalara iade edilmesini tavsiye ediyor.