“Tüketmeyin” uyarısı yapıldı! Almanya’da kuru incir raflardan kalkıyor

Almanya’nın ünlü market zincirleri arasında yer alan Aldi Nord tarafından satışı yapılan kuru incirler sağlığı tehdit etmesi nedeniyle acil olarak toplatılıyor.

Sağlık riski taşıdığı gerekçesiyle acil olarak geri çağrılan ürünün ise “Trader Joe’s Soft Früchte – Feigen” isimli olduğu belirtildi.

Die Frischebox GmbH tarafından üretilen söz konusu ürünlerin, 250 gramlık paketlerde satışa sunulduğu belirtilirken yapılan incelemelerde yüksek dozda Ochratoxin A maddesi bulunduğu belirtildi.

TÜKETMEYİ BIRAKIN

Aldi Nord yetkilileri, geri çağırma kapsamında yer alan ürünlerin son kullanma tarihinin 28 Mart 2026 olduğunu belirtirken tüketiminin derhal bırakılması gerektiği konusunda tüketicileri uyardı.

Aynı zamanda yetkililer, söz konusu kuru inciri satın alanların fiş ibraz etmeksizin ürünleri en yakın şubeye getirerek ücret iadesi alabileceğini duyurdu.

Geri çağrılan ürün bilgileri:

Ürün adı: Trader Joe’s Soft Früchte – Feigen" 250g

Yer: Almanya

Son Tüketim tarihi: 28.03.2026