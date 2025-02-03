Tunus 4.9 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı

AA

Tunus, deprem felaketi ile sarsıldı..

Yaşanan son dakika gelişmesinde, Tunus'un orta kesimindeki Sidi Buzeyd vilayetinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Depreme ilişkin açıklama, Tunus Ulusal Meteoroloji Enstitüsü'nden geldi.

4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI

Tunus Ulusal Meteoroloji Enstitüsünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 10.45'te merkez üssü Meknasi ilçesinin doğusu olan 4.9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

CAN KAYBINA İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ

Açıklamada, depremin derinliği ve kayıplara neden olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.