Tunus Başbakanı Meşişi: Yeni isim atanırsa görevi teslim edeceğim

Meşişi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in başbakanlık koltuğu için yeni bir isim ataması halinde durumu zora sokan rol üstlenmeyeceğini söyledi.

Tunus'ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestoların ardından yaşananlar, dünyanın gündemine oturdu.

Çıkan olaylarda, başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezleri saldırıların hedefi oldu.

BAŞBAKAN AZLEDİLDİ

Gelişmeler üzerine Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Meclis'in tüm yetkilerini dondururken, milletvekillerinin dokunulmazlığını da askıya aldı.

Mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini açıklayan Said, kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını belirtti.

"TUNUS'U ZORA SOKMAYACAĞIM"

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in yeni bir başbakan ataması halinde halkın güvenliğini ve hakkını gözettiği için görevini devredeceğini duyurdu.

Meşişi, Tunus'un durumunu karmaşıklaştıran ve zora sokan engelleyici bir rol üstlenmeyeceğini kaydetti.



Hişam el-Meşişi

"DEVLETTE GÖREV ALMAYACAĞIM"

Tüm Tunusluların güvenliğini ve hakkını gözetmesi nedeniyle devlette bir görev almayacağını ifade eden Meşişi, ülkesine her koşulda hizmet etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclis'e almamıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

"ANAYASAYA KARŞI BİR DARBE"

Öte yandan, Tunus Meclisi'nde yer alan siyasi partilerden Nahda Hareketi, Tunus'un Kalbi, Demokratik Akım Partisi, Tunus İşçi Partisi, Tunus Cumhuriyet Partisi ve Onur Koalisyonu, Cumhurbaşkanı Kays Said'in darbe girişimine karşı çıktı.

53 milletvekiliyle temsil edilen parlamentonun birinci partisi olan Nahda Hareketi, yaptığı yazılı açıklamada olayı "devrime ve anayasaya karşı bir darbe" olarak nitelendirdi.

"PARLAMENTO VE HÜKÜMET GÖREVİNİN BAŞINDA"

Hareketin lideri Raşid el-Gannuşi ise yaptığı basın açıklamasında Nahda ve destekçilerinin devrimi savunacağını belirtirken, "Demokratik olarak seçilmiş parlamento, hükümet ve diğerleri halen görevinin başında." ifadelerini kullandı.

"ANAYASANIN CİDDİ ŞEKİLDE İHLALİ"

Tunus'un Kalbi Partisi, Cumhurbaşkanı'nın aldığı kararları, "anayasanın ciddi şekilde ihlali" ve "ülkenin tek adam yönetimine dönüşü" şeklinde nitelendirdi.

Parlamentoda 29 milletvekili bulunan ve hükümeti destekleyen koalisyonun ortaklarından Tunus'un Kalbi Partisi, Cumhurbaşkanı Said'in açıklamalarının, anayasanın 80'inci maddesindeki hükümlerin, sivil devletin temel maddelerinin ciddi bir ihlali olduğunu belirterek, bu durumu tek adam yönetimine bir dönüş olarak nitelendirdi.

"KABUL ETMEYECEĞİZ"

Partinin kanun devletine, kurumlarına bağlılığı ifade edilen açıklamada, seçimlerin meşruiyetine saygı duydukları ve yasalara aykırı hiçbir kararı kabul etmeyecekleri kaydedildi.

Açıklamada, mecliste ivedilikle bir oturum düzenlenmesinin yanı sıra Başbakan Hişam Meşişi'ye meşru görevini üstlenmesi, hükümet başkanlığı makamında boşluğa yer bırakmaması çağrısında bulunuldu.

Tunus'un Kalbi Partisi ordudan ve güvenlik güçlerinden, devleti, kurumlarını; cumhuriyetin değerlerini ve değişmez ilkelerini korumak; halkın güvenliğini sağlamak için milli ve tarihi rolüne bağlı kalmasını istedi.

"80'İNCİ MADDENİN YORUMLANMA ŞEKLİNE KATILMIYORUZ"

Tunus Meclisinde 22 milletvekili bulunan Demokratik Akım Partisi'nin politbürosu, Said'in dün gece meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden azletme gibi aldığı kararları görüşmek üzere olağanüstü bir toplantı düzenledi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, partinin Cumhurbaşkanı'nın anayasanın 80'inci maddesini yorumlama şekline katılmadığı; bundan kaynaklanan, anayasa dışındaki kararları ve uygulamaları da kabul etmediği kaydedildi.

Tunus İşçi Partisi ise yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in anayasayı "açıkça ihlal" ettiğini ve 80'inci maddeye ilişkin uygulamanın da yasaya aykırı olduğuna dikkati çekti.

"ANAYASAYA BİR DARBE"

Tunus Cumhuriyet Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada da Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararların, "anayasaya darbe" olduğu belirtildi.

"Anayasanın dışına çıkan ve anayasaya açık bir darbe olan bu kararları reddediyoruz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, Cumhurbaşkanı'na aldığı kararlardan geri adım atma ve ülkedeki krize çözümler arama çağrısı yapıldı.

Açıklamada, ülkedeki demokratik ve ulusal güçlere de krize çözüm aramak için çabaları koordine etme çağrısında bulunuldu.

ONUR KOALİSYONU'NUN ÇAĞRISI

Tunus Onur Koalisyonu, yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Said tarafından alınan kararları kesin bir şekilde reddettiğini vurgulayarak, halkı özgürlükleri ve devrimi savunmaya çağırdı.

Mecliste 18 milletvekili bulunan Onur Koalisyonu Başkanı Seyfeddin Mahluf, Cumhurbaşkanı Said'in meclisin yetkilerini dondurma kararına karşı "Halkın temsilciler meclisi dondurulmamıştır ve dondurulamaz." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Meclis'in çevrim içi yapacağı toplantıya destek vereceğini duyuran Onur Koalisyonu, darbeyi kınayan bir açıklama yapılacağı bilgisini verdi.

DARBE GİRİŞİMİNE DESTEK VEREN İKİ PARTİ

Parlamentoda 15 milletvekili bulunan Halk Hareketi Partisi, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararların anayasaya uygun olduğunu, ülkenin bütünlüğünü, ülke güvenliğini ve bağımsızlığını korumak ve devlet mekanizmasının normal işleyişini sağlamak için hukuk ve anayasa çerçevesinde sorumluluğunun gerektirdiği üzere hareket ettiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı tarafından verilen kararlara desteğini ifade eden parti, bu durumu "karşı güçler tarafından ihlal edilen devrimin gidişatını düzeltmenin bir yolu" olarak yorumladı.

"SİYASİ UFUK AÇAN ÖNEMLİ BİR ADIM"

Halk Akımı Partisi de yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Said'in kararına destek vererek şu ifadeleri kullandı:

"Halkımızın vatanını geri kazanması ve devlet kurumlarının iktidar koalisyonunun krizlerinden kurtarılması için siyasi ufuk açan önemli bir adım."

Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Said'in kararlarıyla anayasa hükümleri çerçevesinde hak ve özgürlüklerin güvence altına alınacağı ve halk iradesinin somutlaştıracağı izlenecek bir yol haritasının ilan edilmesi yönünde çağrıda bulunuldu.