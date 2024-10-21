Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ikinci dönemine başladı

DHA

Tunus'ta 6 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kays Said, yeniden kazanmıştı.

Said, 6 Ekim’de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından Tunus Halk Meclisi'nde yapılan oturumda yemin ederek ikinci dönem cumhurbaşkanlığı için göreve başladı.

"EN BÜYÜK ZORLUKLARDAN BİRİ İŞSİZLİK"

Said, Tunus halkının seçimlerde özgür şekilde kararını verdiğini belirterek, ülkedeki en büyük zorluklardan birinin işsizlik olduğunu söyledi.