Tunus'ta ekonomi ve göç krizi nedeniyle başbakan görevden alındı

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Tunus’ta uzun süredir devam eden ekonomik ve göç krizlerinin gölgesinde önemli bir siyasi değişikliğe sahne oldu.

Yeni yıl itibarıyla ülke tarihinin en zor dönemlerini yaşayan Tunus'ta, yüksek işsizlik oranları, artan enflasyon ve kamu borçları nedeniyle halk, hükümete karşı ayaklandı.

BAŞBAKAN GÖREVDEN ALINDI

Cumhurbaşkanı Kais Saied, ülkedeki ekonomi krizi ve İtalya'ya ulaşmak isteyen Sahra altı ülkelerden gelen göçmenlerin artmasıyla bir yıldan kısa süredir görevde olan Başbakan Kamel Maddouri'yi görevden aldı.

Maddouri'nin yerine Sara Zaafarani atandı.

2 YIL İÇİNDE ÜÇÜNCÜ BAŞBAKAN

2021'den beri bakanlık yapan Zaafarani, iki yıl içinde ülkenin üçüncü başbakanı olacak.

2021'de parlamentoyu kapatmasının ardından yargı üzerinde otoriteyi devralan ve kararnamelerle ülkeyi yöneten Saied, standartları karşılamadıklarını söylediği bakanları son aylarda sert bir şekilde eleştirirken, geçen ay maliye bakanı Sihem Boughdiri'yi görevden almıştı.