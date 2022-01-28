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    Tunus’ta göçmen teknesi battı: 6 ölü 30 kayıp

    Tunus açıklarında Afrika’dan Avrupa'ya göç etmeye çalışan göçmen botu alabora oldu. 6 kişi hayatını kaybetti, 30 kişinin ise kaybolduğu bildirildi.
    • İHA
    • 28.01.2022 - 00:01
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 00:21
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    Tunus’ta göçmen teknesi battı: 6 ölü 30 kayıp

    Libya’dan yola çıkan ve 70 göçmeni taşıyan bot, Tunus açıklarında alabora oldu.

    Tunus Savunma Bakanlığı Sözcüsü Mohamed Zekri yaptığı açıklamada, göçmenleri taşıyan teknenin Tunus açıklarında batması sonucu Afrika'dan Avrupa'ya göç etmeye çalışan en az 6 göçmenin hayatını kaybettiğini ifade ederek, tahminen 30 kişinin de kaybolduğunu aktardı.

    34 KİŞİ KURTARILDI, ARAMA - KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

    Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zekri, Tunus Deniz Kuvvetlerinin hayatta kalan 34 kişiyi kurtardığını ve kayıp olarak listelenen kişiler için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

    Tunus Savunma Bakanlığı, son 48 saat içinde Tunus’un Sfax kentinde yola çıkmaya hazırlanan 8 göç teknesinin engellendiğini ve 130 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

    Tunus’ta göçmen teknesi battı: 6 ölü 30 kayıp #1

    GEÇEN YIL BİN 200 KİŞİ ÖLDÜ VEYA HAYATINI KAYBETTİ

    Kuzey Afrika'dan güney İtalya'ya uzanan Orta Akdeniz rotası, Avrupa'ya giden en yoğun ve en ölümcül göç rotasıdır. Birleşmiş Milletler Mülteci Teşkilatına göre, geçtiğimiz yıl yaklaşık 60 bin kişi deniz yoluyla İtalya'ya geldi ve yolculukta yaklaşık bin 200 kişi hayatını kaybetti veya kayboldu.

    Tunus’ta göçmen teknesi battı: 6 ölü 30 kayıp #2


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