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Haber Merkezi

Türkiye, yerli ve milli savunma sanayiine verdiği öncelikle deniz gücünde tarihi bir atılım gerçekleştiriyor.

Ege, Akdeniz ve Karadeniz'deki stratejik üstünlüğünü artıran Türkiye, bölgesel güvenlik dengelerinde önemli bir aktör haline gelirken, Yunanistan medyası da Türkiye'nin yerli savunma sanayiiyle elde ettiği bu başarıları ve bölgedeki etkisini derinleştiren ilerlemeleri yakından takip ediyor.

Bu kapsamda Yunan gazetesi Pentapostagma, "Türk Deniz Kuvvetleri büyüyor, Ege'deki egemenliğimizi tehdit ediyor" başlıklı bir haber yayımladı.

TÜRKİYE'NİN DENİZ GÜCÜ GENİŞLİYOR

Haberde Türkiye'nin Ege, Akdeniz ve Karadeniz'deki etkisini artırma hedefi doğrultusunda güçlü bir donanma inşa ettiğine dikkat çekildi.

Ülkenin ilk yerli denizaltıları, destroyerleri ve uçak gemisini içeren 29 geminin daha Türk tersanelerinde yapım aşamasında olduğu ifade edilen haberde, bu hamlelerin tamamlanmasıyla Türkiye'nin toplam filo büyüklüğünün 209 gemiye ulaşacağı vurgulandı.

Ayrıca haberde, Yunanistan'ın yıllardır süren ekonomik sorunlar sebebiyle silahlanma programlarından ve güçlü bir savunma sanayii oluşturmaktan geri kaldığı belirtildi.

SAVUNMA HARCAMALARINDA REKOR ARTIŞ

Haberde, Türkiye'nin savunma harcamalarındaki artışın dikkat çekici olduğu belirtildi.

2025 yılında savunma bütçesinin 1,6 trilyon pound (45,1 milyar dolar) olarak belirlendiği, bunun önceki yıllara kıyasla yüzde 11'lik bir artışı temsil ettiği aktarıldı.

Türkiye'nin Akdeniz'deki en büyük askeri harcama yapan ülkelerden biri olduğunun altı çizildi.

Gazete ayrıca, Yunanistan'ın AB üyesi olmasının, ortak silahlanma programlarına katılmasına olanak tanıyarak Türk savunma sanayisine olan mesafeyi azalttığını ve rekabetçi bir savunma sanayii oluşturduğunu aktardı.