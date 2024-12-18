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Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'a özel statü

Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'a özel statü Kazakistan Meclisi, "Türk dünyasının manevi başkenti" Türkistan'a özel statü veren yasa tasarısını kabul etti. Yasa tasarısı, Senatoda da onaylandıktan sonra şehrin tarihi ve turistik değeri korunarak artırılacak.