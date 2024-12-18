Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'a özel statü

Türkistan, 2021'de Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Zirvesi'nde "Türk dünyasının manevi başkenti" ilan edilmişti.
Kazakistan Parlamentosunun alt kanadı Meclis'te "Türk dünyasının manevi başkenti", Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin yer aldığı Türkistan kentine özel statü verilmesini öngören yasa tasarısı kabul edildi.
Böylelikle kentteki tarihi ve kültürel mirasın yanı sıra manevi yapıların kutsallığı da korunacak.
Türkistan'a özel statü verilmesini öngören yasa tasarısına göre kadim kent, Kazakistan'ın "manevi, tarihi, kültürel ve turizm merkezi" olacak.
YASA TASARISI TANITILDI
Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Nurlan Baybazarov, Meclis'in haftalık genel oturumunda yasa tasarısını tanıttı.
HOCA AHMET YESEVİ TÜRBESİ
Özellikle Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin özgünlüğünü korumak amacıyla etrafındaki yapılaşma sınırlandırılacak.
TÜRBE ETRAFINDA YÜKSEK VE RENKLİ BİNAYA İZİN VERİLMEYECEK
Türbe bölgesinde yüksekliği 7 metreyi aşan ve ölçeği, rengi ve yapı malzemesi bakımından tarihi eserlerle bağdaşmayan binaların inşasına izin verilmeyecek.
Türkistan'da el sanatı yapan zanaatkarların masrafları ise yerel bütçeden karşılanacak.
Ayrıca Türkistan Valiliği'nin de yetkileri genişletilecek.
BÖLGENİN TURİSTİK CAZİBESİ ARTIRILACAK
Milletvekili Temir Kırıkbayev, Türkistan'a özel statü veren söz konusu yasa tasarısıyla kentin "Türk dünyasının manevi başkenti" statüsünün pekiştirilmesi, tarihi dokusunun korunması, turistik cazibesinin artırılması ve bölgenin sosyoekonomik kalkınmasını teşvik etmenin amaçlandığını bildirdi.
Türkistan'a 2023’te 1,5 milyondan fazla turistin geldiğini belirten Kırıkbayev, "Bu yasa tasarısıyla yaklaşık 5-10 yıl içinde Türkistan'ın kültürel özgünlüğünü koruyan, Türk halklarının, turistlerin ve yatırımcıların ilgisini çeken modern altyapıya sahip gelişen bir kente dönüşeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Yasa tasarısı, Parlamentonun üst kanadı Senatoda da onaylandıktan sonra Cumhurbaşkanı'nın da imzasıyla yürürlüğe girecek.
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