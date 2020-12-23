Türk şoförün masası İngiliz basınının dikkatini çekti

İngiliz medyası, sınırların kapatılması nedeniyle ülke girişinde bekletilen bir Türk kamyon şoförünün yemek masasına konuk oldu.

İngiltere'de koronavirüs salgınının mutasyona uğramasının ardından sınırlar geçici olarak kapanmış, birçok kamyon ve tır şoförü bölgede beklemeye başlamıştı.

İngiliz medyası da sınırda mahsur kalan Türk kamyon şoförünü manşetine taşıdı.

İNGİLİZ MEDYASI, TÜRK KAMYON ŞOFÖRÜNÜN MASASINA MİSAFİR OLDU

DailyMail, Metro News'in Türk kamyon şoförüne geniş yer ayırdığı haberde, şoförün sofrasına misafir olundu.

Haberde yemek yerken fotoğraflanan Türk şoförün pratikliğine vurgu yapılırken, masadaki yiyeceklere de dikkat çekildi.

Türk şoförün masasını özenle hazırladığına değinilirken, masada olan yiyeceklerin ne olduğu da tek tek yazıldı.

TÜRK ŞOFÖRÜN MASASINDAKİLERİ İNCELEDİLER

Haberin devamında Türk kamyon şoförünün, yiyeceklerini bölgede mahsur kalan diğer şoförlerle de paylaştığının altı çizildi.

Haberin devamında bölgede mahsur kalan şoförlerin durumuna değinen İngiliz basını, ülkeye ticari girişlerin ne zaman başlayacağı konusunda bir bilgi vermedi.